وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 172.984 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 197.124 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 645 حالة وفاة.

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1246 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات، وشفاء 1533 حالة.

الإمارات: 3 وفيات و1.246 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-23 سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1246 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات، وشفاء 1533 حالة. وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 197.124 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 645 حالة وفاة. وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 172.984 حالة.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442 03:46 PM

الإمارات: 3 وفيات و1.246 إصابة جديدة بكورونا إجمالي عدد حالات الشفاء يصل إلى 172.984





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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1246 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات، وشفاء 1533 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 197.124 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 645 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 172.984 حالة.