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"الصحة": تسجيل 177 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 169 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات: 3 وفيات و1.246 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد حالات الشفاء يصل إلى 172.984

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1246 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات، وشفاء 1533 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 197.124 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 645 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 172.984 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 3 وفيات و1.246 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1246 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات، وشفاء 1533 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 197.124 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 645 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 172.984 حالة.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
03:46 PM

الإمارات: 3 وفيات و1.246 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد حالات الشفاء يصل إلى 172.984

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1246 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات، وشفاء 1533 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 197.124 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 645 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 172.984 حالة.

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