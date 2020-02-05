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محافظ جدة يرعى حفل "جمعية الوداد لرعاية الأيتام"

بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها

رعى الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، مساء اليوم، حفل جمعية الوداد لرعاية الأيتام، بمناسبة مرور ١٠ سنوات على تأسيسها، وذلك نيابة عن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة.

حضر الحفل الأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد، وعددٌ من أصحاب المعالي والمسؤولين ومجموعة من الأسر الحاضنة، وذلك بأحد الفنادق بجدة.

وفور وصوله، عُزِف السلام الملكي، وعقِب ذلك شاهد والحضور فيلمًا وثائقيًا عن مسيرة الجمعية، وما تحقق من نتائج إيجابية كان هدفها الأول "الطفل"، وذلك على مدار عشرة أعوام، أتبعه أوبريت بعنوان "رحلة يتيم".

وألقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي، كلمة أشاد فيها بجمعية الوداد والقائمين عليها، مثمنًا الجهود الجبارة التي بذلت لخدمة الأطفال الأيتام.

كما ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حسين بحري، كلمة استعرض من خلالها مسيرة الجمعية منذ 20 عامًا، داعيًا إلى الدخول كأعضاء بالجمعية.

وخلال الحفل، سلّم الأمير مشعل بن ماجد طفلاً لإحدى الأسر الحاضنة، كما كرّم عددًا من الأسر المحتضنة والجهات الداعمة.

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محافظ جدة يرعى حفل "جمعية الوداد لرعاية الأيتام"
سبق

رعى الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، مساء اليوم، حفل جمعية الوداد لرعاية الأيتام، بمناسبة مرور ١٠ سنوات على تأسيسها، وذلك نيابة عن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة.

حضر الحفل الأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد، وعددٌ من أصحاب المعالي والمسؤولين ومجموعة من الأسر الحاضنة، وذلك بأحد الفنادق بجدة.

وفور وصوله، عُزِف السلام الملكي، وعقِب ذلك شاهد والحضور فيلمًا وثائقيًا عن مسيرة الجمعية، وما تحقق من نتائج إيجابية كان هدفها الأول "الطفل"، وذلك على مدار عشرة أعوام، أتبعه أوبريت بعنوان "رحلة يتيم".

وألقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي، كلمة أشاد فيها بجمعية الوداد والقائمين عليها، مثمنًا الجهود الجبارة التي بذلت لخدمة الأطفال الأيتام.

كما ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حسين بحري، كلمة استعرض من خلالها مسيرة الجمعية منذ 20 عامًا، داعيًا إلى الدخول كأعضاء بالجمعية.

وخلال الحفل، سلّم الأمير مشعل بن ماجد طفلاً لإحدى الأسر الحاضنة، كما كرّم عددًا من الأسر المحتضنة والجهات الداعمة.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
10:20 PM

محافظ جدة يرعى حفل "جمعية الوداد لرعاية الأيتام"

بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رعى الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، مساء اليوم، حفل جمعية الوداد لرعاية الأيتام، بمناسبة مرور ١٠ سنوات على تأسيسها، وذلك نيابة عن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة.

حضر الحفل الأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد، وعددٌ من أصحاب المعالي والمسؤولين ومجموعة من الأسر الحاضنة، وذلك بأحد الفنادق بجدة.

وفور وصوله، عُزِف السلام الملكي، وعقِب ذلك شاهد والحضور فيلمًا وثائقيًا عن مسيرة الجمعية، وما تحقق من نتائج إيجابية كان هدفها الأول "الطفل"، وذلك على مدار عشرة أعوام، أتبعه أوبريت بعنوان "رحلة يتيم".

وألقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي، كلمة أشاد فيها بجمعية الوداد والقائمين عليها، مثمنًا الجهود الجبارة التي بذلت لخدمة الأطفال الأيتام.

كما ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حسين بحري، كلمة استعرض من خلالها مسيرة الجمعية منذ 20 عامًا، داعيًا إلى الدخول كأعضاء بالجمعية.

وخلال الحفل، سلّم الأمير مشعل بن ماجد طفلاً لإحدى الأسر الحاضنة، كما كرّم عددًا من الأسر المحتضنة والجهات الداعمة.

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