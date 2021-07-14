شاهد.. ما هو موسم التبسيل في سلطنة عمان؟

مصور فنان يرصد تزين ولايات السلطنة باللون الأصفر

يأتي موسم الورد في سلطنة عُمان أواخر مارس من كل عام، ليزين البلاد ببحار وردية اللون. وفي أواخر يونيو، يغلب على السلطنة طابع آخر، ولون جديد، وذلك عندما يُقبل موسم زاه آخر، هو موسم التبسيل.

وحسب موقع " سي إن إن " بالعربية، وثق المصور أحمد بن عبدالله الحوسني مشاهد زاهية لموسم التبسيل في ولاية بدية. ولكن، ما الذي يتمحور حوله هذا الموسم بالتحديد؟

ما هو التبسيل؟

ويبدأ موسم حصاد التبسيل، الذي تشهده العديد من ولايات ومحافظات السلطنة، من أواخر يونيو حتى نهاية شهر يوليو من كل عام، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء العمانية " أونا" عبر الإنترنت.

وتتمثل عملية التبسيل في طهي أصناف معينة من ثمار النخيل، ومن أهمها "المبسلي"، والتي تُطهى بواسطة أوان نحاسية كبيرة ومقاومة للصدأ تسمى المراجل، وهي تتحمل الحرارة العالية.