أعلنت قيادة التحالف عن اعتراض الدفاعات الجوية السعودية، وتدمير مُسَيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط.
التحالف: الدفاعات السعودية تدمر مُسَيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
أعلنت قيادة التحالف عن اعتراض الدفاعات الجوية السعودية، وتدمير مُسَيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط.
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التحالف: الدفاعات السعودية تدمر مُسَيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيطصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-17
17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
10:55 AM
التحالف: الدفاعات السعودية تدمر مُسَيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
أعلنت قيادة التحالف عن اعتراض الدفاعات الجوية السعودية، وتدمير مُسَيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط.
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