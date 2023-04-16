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"أمانة مكة" تقدِّم الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية

تقدِّمها إدارة التميُّز المؤسسي خلال فترة منع التجوُّل عبر "الواتساب"

قدَّمت أمانة العاصمة المقدسة خدمة الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية خلال فترة منع التجوُّل عبر تطبيق "الواتساب".

وتفصيلاً، قالت الأمانة إن الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميُّز المؤسسي تقدِّم خدمة الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية خلال فترة منع التجوُّل عبر الواتساب (0544229077).

مكة المكرمة امانة العاصمة المقدسة الدعم الفني تصاريح التنقل منع التجول فيروس كورونا الجديد

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"أمانة مكة" تقدِّم الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية
سبق

قدَّمت أمانة العاصمة المقدسة خدمة الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية خلال فترة منع التجوُّل عبر تطبيق "الواتساب".

وتفصيلاً، قالت الأمانة إن الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميُّز المؤسسي تقدِّم خدمة الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية خلال فترة منع التجوُّل عبر الواتساب (0544229077).

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
12:58 AM

"أمانة مكة" تقدِّم الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية

تقدِّمها إدارة التميُّز المؤسسي خلال فترة منع التجوُّل عبر "الواتساب"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
972

قدَّمت أمانة العاصمة المقدسة خدمة الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية خلال فترة منع التجوُّل عبر تطبيق "الواتساب".

وتفصيلاً، قالت الأمانة إن الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميُّز المؤسسي تقدِّم خدمة الدعم الفني لتصاريح تنقُّل العاملين في الأنشطة التجارية خلال فترة منع التجوُّل عبر الواتساب (0544229077).

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