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"الانضباط" تفرض غرامة مالية على الأهلي.. في مباراته أمام الوحدة

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد قرارًا بتغريم النادي الأهلي مبلغ 15 ألف ريال.

وجاء قرر اللجنة بسبب "تأخر نزول اللاعبين إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراة الفريق مع الوحدة" والتي جرت الأسبوع الماضي في الجولة 17 من الدوري, وانتهت بفوز الأهلي 4-2 .

وأوضحت اللجنة أنها "أصدرت قرارًا بتاريخ 5 يناير وتعد هذه المخالفة عودًا للمرة الأولى وفقًا للمادة (40) من اللائحة".

وقالت اللجنة إن القرار "غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة (139) من اللائحة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الانضباط" تفرض غرامة مالية على الأهلي.. في مباراته أمام الوحدة
سبق

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد قرارًا بتغريم النادي الأهلي مبلغ 15 ألف ريال.

وجاء قرر اللجنة بسبب "تأخر نزول اللاعبين إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراة الفريق مع الوحدة" والتي جرت الأسبوع الماضي في الجولة 17 من الدوري, وانتهت بفوز الأهلي 4-2 .

وأوضحت اللجنة أنها "أصدرت قرارًا بتاريخ 5 يناير وتعد هذه المخالفة عودًا للمرة الأولى وفقًا للمادة (40) من اللائحة".

وقالت اللجنة إن القرار "غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة (139) من اللائحة".

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
05:46 PM

"الانضباط" تفرض غرامة مالية على الأهلي.. في مباراته أمام الوحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد قرارًا بتغريم النادي الأهلي مبلغ 15 ألف ريال.

وجاء قرر اللجنة بسبب "تأخر نزول اللاعبين إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراة الفريق مع الوحدة" والتي جرت الأسبوع الماضي في الجولة 17 من الدوري, وانتهت بفوز الأهلي 4-2 .

وأوضحت اللجنة أنها "أصدرت قرارًا بتاريخ 5 يناير وتعد هذه المخالفة عودًا للمرة الأولى وفقًا للمادة (40) من اللائحة".

وقالت اللجنة إن القرار "غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة (139) من اللائحة".

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