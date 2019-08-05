النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

7 مناطق على خارطة تنبيهات #الإنذار_المبكر.. أمطار وأتربة

مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية وتشمل عدة محافظات وتستمر حتى المساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض ونجران وجازان وعسير والباحة، من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن كلًّا من المدينة المنورة والرياض ومكة المكرمة ونجران، تشهد حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتبدأ الحالة بكل المناطق في التاسعة صباحًا؛ فيما تنتهي في الخامسة عصرًا بالمدينة ومكة والرابعة بالرياض ونجران.

وتشمل الحالة في مكة المكرمة كلًّا من: (أضم، والخرمة، والقنفذة، والليث، والمويه، وتربة)؛ فيما تشمل في المدينة المنورة كلًّا من المهد وبدر؛ بينما في الرياض تشمل: (الأفلاج، والسليل، وعفيف، ووادي الدواسر).

وفي تنبيه آخر أفادت الهيئة بتعرض جازان وعسير والباحة لحالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية، تبدأ مع الحادية عشرة صباحًا وتنتهي مع السابعة مساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
7 مناطق على خارطة تنبيهات #الإنذار_المبكر.. أمطار وأتربة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض ونجران وجازان وعسير والباحة، من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن كلًّا من المدينة المنورة والرياض ومكة المكرمة ونجران، تشهد حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتبدأ الحالة بكل المناطق في التاسعة صباحًا؛ فيما تنتهي في الخامسة عصرًا بالمدينة ومكة والرابعة بالرياض ونجران.

وتشمل الحالة في مكة المكرمة كلًّا من: (أضم، والخرمة، والقنفذة، والليث، والمويه، وتربة)؛ فيما تشمل في المدينة المنورة كلًّا من المهد وبدر؛ بينما في الرياض تشمل: (الأفلاج، والسليل، وعفيف، ووادي الدواسر).

وفي تنبيه آخر أفادت الهيئة بتعرض جازان وعسير والباحة لحالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية، تبدأ مع الحادية عشرة صباحًا وتنتهي مع السابعة مساء.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
08:42 AM

7 مناطق على خارطة تنبيهات #الإنذار_المبكر.. أمطار وأتربة

مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية وتشمل عدة محافظات وتستمر حتى المساء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,631

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض ونجران وجازان وعسير والباحة، من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن كلًّا من المدينة المنورة والرياض ومكة المكرمة ونجران، تشهد حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتبدأ الحالة بكل المناطق في التاسعة صباحًا؛ فيما تنتهي في الخامسة عصرًا بالمدينة ومكة والرابعة بالرياض ونجران.

وتشمل الحالة في مكة المكرمة كلًّا من: (أضم، والخرمة، والقنفذة، والليث، والمويه، وتربة)؛ فيما تشمل في المدينة المنورة كلًّا من المهد وبدر؛ بينما في الرياض تشمل: (الأفلاج، والسليل، وعفيف، ووادي الدواسر).

وفي تنبيه آخر أفادت الهيئة بتعرض جازان وعسير والباحة لحالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية، تبدأ مع الحادية عشرة صباحًا وتنتهي مع السابعة مساء.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,314
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,494
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,539
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,584

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة