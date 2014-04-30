النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فواتير الكهرباء تشعل غضباً بجازان.. ردود ساخطة ضد الشركة واستنهاض لـ"الشورى"

مجمعة وغير مجدولة في العارضة وفيفاء وهروب.. ومعاناة تتواصل من فروق حجم الاستهلاك

تواصلت موجة غضب بين سكان منطقة جازان من أسعار فواتير الكهرباء وارتفاعها غير المسبوق -على حد وصفهم- في الوقت الذي لا تزال فيه شركة الكهرباء السعودية تلتزم الصمت، على الرغم من الفروق الكبيرة المرصودة في حجم الاستهلاك في الفواتير، بينما يؤكد السكان أن الواقع كما هو، ولم يتغير استهلاك الكهرباء، بل وأقل من المعتاد عند البعض.

وشكا عدد من سكان محافظة العارضة وفيفاء وهروب من عدم جدولة فواتير الكهرباء إلى فواتير شهرية؛ حيث يعانون من زيادة حجم المبالغ المتراكمة عليهم؛ في الوقت الذي يتساءل عدد منهم عن سر ارتفاعها أيضاً كباقي المحافظات، مطالبين الجهات المسؤولة في المنطقة بالوقوف على حقيقة معاناة السكان مع شركة الكهرباء السعودية في جوانب تسعيرة الفواتير، وتكرار انقطاع الخدمة، وجمع الفاتورة لثلاثة أشهر.

وكانت قد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، ردوداً ساخطة على الشركة السعودية للكهرباء عقب تصريحات مسؤولي الشركة في مؤتمر صحفي بالمنطقة، وتحديداً حول تبريرات الشركة بأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء في منطقة جازان بشكل ملحوظ عند مقارنته بإحدى المناطق بسبب السلوك الاستهلاكي لزيادة الاستهلاك على عداد واحد، أو عدم وجود العوازل، وكذلك بسبب الظروف المناخية في المنطقة، وكذلك طبيعة المباني التي يزداد في عدد الأدوار عن المرخص لها.

وأثارت هذه التصريحات موجة تساؤلات من مواطنين على حساباتهم في مواقع التواصل عما إذا كانت منطقة جازان فقط هي التي تعاني تلك المبررات التي ذكرتها الشركة حتى تشهد منطقة جازان فواتير مرتفعة بالمقارنة بمناطق أخرى.

وأعاد رواد مواقع التواصل مطالبة عضو مجلس الشورى المهندس أحمد الأسود، بمناقشة هيئة تنظيم الكهرباء في شكاوى سكان منطقة جازان من ازدياد فواتيرهم عن سكان مدن أخرى؛ وذلك بعد تجارب موحدة في الاستهلاك بين جازان ومنطقة أخرى.

ويأتي هذا فيما تواصلت الأسئلة عبر برامج التواصل للشركة حول أسباب الانقطاعات المتكررة التي تشهدها المنطقة، مطالبين إياها بوضع حل عاجل، وإنهاء معاناة القرى مع الشبكة الهوائية، مبدين عدم قناعتهم بالأسباب التي ذكرها نائب رئيس الشركة حمود الغبيبي التي تتمحور في العواصف والرياح والأمطار، ومؤكدين أنه يتوجب على الشركة إنهاء المعاناة مع التمديدات الهوائية، وتحسين الخطوط الناقلة للكهرباء، بدلاً من مواصلة التبرير لسنوات طويلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فواتير الكهرباء تشعل غضباً بجازان.. ردود ساخطة ضد الشركة واستنهاض لـ"الشورى"
سبق

تواصلت موجة غضب بين سكان منطقة جازان من أسعار فواتير الكهرباء وارتفاعها غير المسبوق -على حد وصفهم- في الوقت الذي لا تزال فيه شركة الكهرباء السعودية تلتزم الصمت، على الرغم من الفروق الكبيرة المرصودة في حجم الاستهلاك في الفواتير، بينما يؤكد السكان أن الواقع كما هو، ولم يتغير استهلاك الكهرباء، بل وأقل من المعتاد عند البعض.

وشكا عدد من سكان محافظة العارضة وفيفاء وهروب من عدم جدولة فواتير الكهرباء إلى فواتير شهرية؛ حيث يعانون من زيادة حجم المبالغ المتراكمة عليهم؛ في الوقت الذي يتساءل عدد منهم عن سر ارتفاعها أيضاً كباقي المحافظات، مطالبين الجهات المسؤولة في المنطقة بالوقوف على حقيقة معاناة السكان مع شركة الكهرباء السعودية في جوانب تسعيرة الفواتير، وتكرار انقطاع الخدمة، وجمع الفاتورة لثلاثة أشهر.

وكانت قد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، ردوداً ساخطة على الشركة السعودية للكهرباء عقب تصريحات مسؤولي الشركة في مؤتمر صحفي بالمنطقة، وتحديداً حول تبريرات الشركة بأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء في منطقة جازان بشكل ملحوظ عند مقارنته بإحدى المناطق بسبب السلوك الاستهلاكي لزيادة الاستهلاك على عداد واحد، أو عدم وجود العوازل، وكذلك بسبب الظروف المناخية في المنطقة، وكذلك طبيعة المباني التي يزداد في عدد الأدوار عن المرخص لها.

وأثارت هذه التصريحات موجة تساؤلات من مواطنين على حساباتهم في مواقع التواصل عما إذا كانت منطقة جازان فقط هي التي تعاني تلك المبررات التي ذكرتها الشركة حتى تشهد منطقة جازان فواتير مرتفعة بالمقارنة بمناطق أخرى.

وأعاد رواد مواقع التواصل مطالبة عضو مجلس الشورى المهندس أحمد الأسود، بمناقشة هيئة تنظيم الكهرباء في شكاوى سكان منطقة جازان من ازدياد فواتيرهم عن سكان مدن أخرى؛ وذلك بعد تجارب موحدة في الاستهلاك بين جازان ومنطقة أخرى.

ويأتي هذا فيما تواصلت الأسئلة عبر برامج التواصل للشركة حول أسباب الانقطاعات المتكررة التي تشهدها المنطقة، مطالبين إياها بوضع حل عاجل، وإنهاء معاناة القرى مع الشبكة الهوائية، مبدين عدم قناعتهم بالأسباب التي ذكرها نائب رئيس الشركة حمود الغبيبي التي تتمحور في العواصف والرياح والأمطار، ومؤكدين أنه يتوجب على الشركة إنهاء المعاناة مع التمديدات الهوائية، وتحسين الخطوط الناقلة للكهرباء، بدلاً من مواصلة التبرير لسنوات طويلة.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
01:55 PM

فواتير الكهرباء تشعل غضباً بجازان.. ردود ساخطة ضد الشركة واستنهاض لـ"الشورى"

مجمعة وغير مجدولة في العارضة وفيفاء وهروب.. ومعاناة تتواصل من فروق حجم الاستهلاك

A A A
محمد المواسي - جازان
45
59,221

تواصلت موجة غضب بين سكان منطقة جازان من أسعار فواتير الكهرباء وارتفاعها غير المسبوق -على حد وصفهم- في الوقت الذي لا تزال فيه شركة الكهرباء السعودية تلتزم الصمت، على الرغم من الفروق الكبيرة المرصودة في حجم الاستهلاك في الفواتير، بينما يؤكد السكان أن الواقع كما هو، ولم يتغير استهلاك الكهرباء، بل وأقل من المعتاد عند البعض.

وشكا عدد من سكان محافظة العارضة وفيفاء وهروب من عدم جدولة فواتير الكهرباء إلى فواتير شهرية؛ حيث يعانون من زيادة حجم المبالغ المتراكمة عليهم؛ في الوقت الذي يتساءل عدد منهم عن سر ارتفاعها أيضاً كباقي المحافظات، مطالبين الجهات المسؤولة في المنطقة بالوقوف على حقيقة معاناة السكان مع شركة الكهرباء السعودية في جوانب تسعيرة الفواتير، وتكرار انقطاع الخدمة، وجمع الفاتورة لثلاثة أشهر.

وكانت قد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، ردوداً ساخطة على الشركة السعودية للكهرباء عقب تصريحات مسؤولي الشركة في مؤتمر صحفي بالمنطقة، وتحديداً حول تبريرات الشركة بأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء في منطقة جازان بشكل ملحوظ عند مقارنته بإحدى المناطق بسبب السلوك الاستهلاكي لزيادة الاستهلاك على عداد واحد، أو عدم وجود العوازل، وكذلك بسبب الظروف المناخية في المنطقة، وكذلك طبيعة المباني التي يزداد في عدد الأدوار عن المرخص لها.

وأثارت هذه التصريحات موجة تساؤلات من مواطنين على حساباتهم في مواقع التواصل عما إذا كانت منطقة جازان فقط هي التي تعاني تلك المبررات التي ذكرتها الشركة حتى تشهد منطقة جازان فواتير مرتفعة بالمقارنة بمناطق أخرى.

وأعاد رواد مواقع التواصل مطالبة عضو مجلس الشورى المهندس أحمد الأسود، بمناقشة هيئة تنظيم الكهرباء في شكاوى سكان منطقة جازان من ازدياد فواتيرهم عن سكان مدن أخرى؛ وذلك بعد تجارب موحدة في الاستهلاك بين جازان ومنطقة أخرى.

ويأتي هذا فيما تواصلت الأسئلة عبر برامج التواصل للشركة حول أسباب الانقطاعات المتكررة التي تشهدها المنطقة، مطالبين إياها بوضع حل عاجل، وإنهاء معاناة القرى مع الشبكة الهوائية، مبدين عدم قناعتهم بالأسباب التي ذكرها نائب رئيس الشركة حمود الغبيبي التي تتمحور في العواصف والرياح والأمطار، ومؤكدين أنه يتوجب على الشركة إنهاء المعاناة مع التمديدات الهوائية، وتحسين الخطوط الناقلة للكهرباء، بدلاً من مواصلة التبرير لسنوات طويلة.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,132
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,893
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,084
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,203

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني
حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة