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الأسبوع الماضي .. المحاكم وكتابات العدل نفّذت 160 ألف عملية

عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت 10 آلاف عملية

كشفت وزارة العدل عن إجمالي الخدمات والعمليات المنفّذة خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم، التي بلغت نحو 160 ألف عملية، منها ما تمّ تنفيذه عبر مقار المحاكم وكتابات العدل، وكذلك ما جرى عبر الخدمات الإلكترونية.

وقالت الوزارة: العمليات القضائية بلغت نحو 85 ألف عملية في المحاكم "العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية"، إضافة إلى أكثر من 56 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، إلى جانب ما يقارب 19 ألف عملية تنفيذ.

وأضافت أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم قارب 47 ألف جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها نحو 19 ألف حكم.

وفيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ التي بلغت نحو 19 ألف عملية، فمنها قرابة 3500 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في المملكة.

وأشارت "العدل" إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت 10 آلاف عملية ما بين انتقال ملكية وغيرها، فيما تنوّعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية وأخرى عبر كتابات العدل، إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى؛ كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.

وزارة العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأسبوع الماضي .. المحاكم وكتابات العدل نفّذت 160 ألف عملية
سبق

كشفت وزارة العدل عن إجمالي الخدمات والعمليات المنفّذة خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم، التي بلغت نحو 160 ألف عملية، منها ما تمّ تنفيذه عبر مقار المحاكم وكتابات العدل، وكذلك ما جرى عبر الخدمات الإلكترونية.

وقالت الوزارة: العمليات القضائية بلغت نحو 85 ألف عملية في المحاكم "العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية"، إضافة إلى أكثر من 56 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، إلى جانب ما يقارب 19 ألف عملية تنفيذ.

وأضافت أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم قارب 47 ألف جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها نحو 19 ألف حكم.

وفيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ التي بلغت نحو 19 ألف عملية، فمنها قرابة 3500 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في المملكة.

وأشارت "العدل" إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت 10 آلاف عملية ما بين انتقال ملكية وغيرها، فيما تنوّعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية وأخرى عبر كتابات العدل، إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى؛ كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
12:53 PM

الأسبوع الماضي .. المحاكم وكتابات العدل نفّذت 160 ألف عملية

عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت 10 آلاف عملية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت وزارة العدل عن إجمالي الخدمات والعمليات المنفّذة خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم، التي بلغت نحو 160 ألف عملية، منها ما تمّ تنفيذه عبر مقار المحاكم وكتابات العدل، وكذلك ما جرى عبر الخدمات الإلكترونية.

وقالت الوزارة: العمليات القضائية بلغت نحو 85 ألف عملية في المحاكم "العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية"، إضافة إلى أكثر من 56 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، إلى جانب ما يقارب 19 ألف عملية تنفيذ.

وأضافت أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم قارب 47 ألف جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها نحو 19 ألف حكم.

وفيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ التي بلغت نحو 19 ألف عملية، فمنها قرابة 3500 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في المملكة.

وأشارت "العدل" إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت 10 آلاف عملية ما بين انتقال ملكية وغيرها، فيما تنوّعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية وأخرى عبر كتابات العدل، إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى؛ كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.

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