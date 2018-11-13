الفواز يجتمع برؤساء اللجان لمناقشة الخطط المستقبلية ونتائج المرحلة الماضية

عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز اليوم بمقر الاتحاد في الرياض، اجتماعاً برؤساء اللجان العاملة في الاتحاد، بحضور نائبه لؤي السبيعي، والأمين العام إبراهيم القاسم.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطط لجان الاتحاد خلال الفترة المقبلة، والاطلاع على الأعمال المنجزة خلال المرحلة الماضية، والتحديات التي تواجه بعض اللجان، وأساليب التغلب عليها.

وأكد الفواز خلال اجتماعه على ضرورة مضاعفة العمل خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن على رؤساء اللجان متابعة أدق التفاصيل في أعمال اللجان من أجل تحقيق إستراتيجية مجلس الإدارة وأهدافها، والإسراع في تنفيذ الخطط المعتمدة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي بأنه ستتم متابعة عمل اللجان من خلال تقارير دورية، مبيناً أن النقلة النوعية التي تشهدها الرياضة السعودية بحاجة ماسة إلى السرعة والدقة في إنجاز العمل.

وقدم الفواز شكره وتقديره إلى رؤساء اللجان والعاملين فيها على العمل المقدم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن طموح مجلـس الإدارة يتطلب عملاً مميزاً يواكب المرحلة.