النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التحالف" والجيش اليمني يمطران الحوثيين بوابل من القذائف في نهم

سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا.. وتدمير آليات عسكرية

قصفت مدفعية قوات الجيش الوطني اليمني، ومقاتلات التحالف العربي، اليوم (الأربعاء)؛ تعزيزات ومواقع متفرقة تتمركز فيها ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت أطقمًا قتالية كانت تحمل تعزيزات بشرية للميليشيا المتمردة في مواقع متفرقة بمديرية نهم.

وأضاف أن القصف المدفعي أسفر عن تدمير الأطقم القتالية التابعة للميليشيا المتمردة، ومقتل جميع من كانوا على متنها.

وبيّن "سبتمبر نت" أن مقاتلات التحالف العربي شنّت غارتين جويّتين استهدفتا مواقع وتجمعات للميليشيا المتمردة جنوبي غرب المديرية، مخلّفة عددًا من القتلى والجرحى، علاوة على تدمير آليات قتالية.

اليمن الجيش الوطني اليمني مقاتلات التحالف العربي مليشيا الحوثي إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"التحالف" والجيش اليمني يمطران الحوثيين بوابل من القذائف في نهم
سبق

قصفت مدفعية قوات الجيش الوطني اليمني، ومقاتلات التحالف العربي، اليوم (الأربعاء)؛ تعزيزات ومواقع متفرقة تتمركز فيها ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت أطقمًا قتالية كانت تحمل تعزيزات بشرية للميليشيا المتمردة في مواقع متفرقة بمديرية نهم.

وأضاف أن القصف المدفعي أسفر عن تدمير الأطقم القتالية التابعة للميليشيا المتمردة، ومقتل جميع من كانوا على متنها.

وبيّن "سبتمبر نت" أن مقاتلات التحالف العربي شنّت غارتين جويّتين استهدفتا مواقع وتجمعات للميليشيا المتمردة جنوبي غرب المديرية، مخلّفة عددًا من القتلى والجرحى، علاوة على تدمير آليات قتالية.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
09:42 PM
اخر تعديل
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
10:48 PM

"التحالف" والجيش اليمني يمطران الحوثيين بوابل من القذائف في نهم

سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا.. وتدمير آليات عسكرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,620

قصفت مدفعية قوات الجيش الوطني اليمني، ومقاتلات التحالف العربي، اليوم (الأربعاء)؛ تعزيزات ومواقع متفرقة تتمركز فيها ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت أطقمًا قتالية كانت تحمل تعزيزات بشرية للميليشيا المتمردة في مواقع متفرقة بمديرية نهم.

وأضاف أن القصف المدفعي أسفر عن تدمير الأطقم القتالية التابعة للميليشيا المتمردة، ومقتل جميع من كانوا على متنها.

وبيّن "سبتمبر نت" أن مقاتلات التحالف العربي شنّت غارتين جويّتين استهدفتا مواقع وتجمعات للميليشيا المتمردة جنوبي غرب المديرية، مخلّفة عددًا من القتلى والجرحى، علاوة على تدمير آليات قتالية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,832
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,339
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,688
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,968

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة