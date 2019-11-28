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٥ طعنات تُنهي شجارًا بين شابين بالباحة مرسلة أحدهما للعناية المركزة

الجهات المعنية باشرت.. وطراد لـ"سبق" تم القبض على الجاني في حينه

تحقق الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة، في حادثة طعن تَعَرّض لها شاب مساء أمس في العقد الثالث من العمر، ولا يزال يتلقى العلاج في مستشفى الملك فهد بالباحة.

وتفصيلًا تلقّى مركز البلاغات بدوريات الأمن بالباحة بلاغًا عن وقوع مشاجرة بين شخصين في أحد الأحياء بالسواد بالباحة؛ حيث تَطَوّر الخلاف إلى اشتباك بين الشخصين؛ ليتلقى أحدهما أكثر من 5 طعنات في أنحاء من جسمة.

وباشرت الجهات ذات العلاقة الحادثة، ونقلت المصاب إلى مستشفى الملك فهد بالباحة، وما زال يتلقى العلاج في العناية المركزة نتيجة الطعنات التي تلقاها.

فيما تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على الجاني وإيقافه؛ تمهيدًا لإكمال أوراق القضية وإحالتها للنيابة العامة.

ومن جانبه، أكد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد طراد لـ"سبق" أنه تم القبض على الجاني في حينه ولله الحمد.

الجهات الأمنية طعن الباحة مستشفى الملك فهد بالباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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٥ طعنات تُنهي شجارًا بين شابين بالباحة مرسلة أحدهما للعناية المركزة
سبق

تحقق الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة، في حادثة طعن تَعَرّض لها شاب مساء أمس في العقد الثالث من العمر، ولا يزال يتلقى العلاج في مستشفى الملك فهد بالباحة.

وتفصيلًا تلقّى مركز البلاغات بدوريات الأمن بالباحة بلاغًا عن وقوع مشاجرة بين شخصين في أحد الأحياء بالسواد بالباحة؛ حيث تَطَوّر الخلاف إلى اشتباك بين الشخصين؛ ليتلقى أحدهما أكثر من 5 طعنات في أنحاء من جسمة.

وباشرت الجهات ذات العلاقة الحادثة، ونقلت المصاب إلى مستشفى الملك فهد بالباحة، وما زال يتلقى العلاج في العناية المركزة نتيجة الطعنات التي تلقاها.

فيما تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على الجاني وإيقافه؛ تمهيدًا لإكمال أوراق القضية وإحالتها للنيابة العامة.

ومن جانبه، أكد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد طراد لـ"سبق" أنه تم القبض على الجاني في حينه ولله الحمد.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
08:31 AM

٥ طعنات تُنهي شجارًا بين شابين بالباحة مرسلة أحدهما للعناية المركزة

الجهات المعنية باشرت.. وطراد لـ"سبق" تم القبض على الجاني في حينه

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أحمد العبدالله - الباحة
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5,925

تحقق الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة، في حادثة طعن تَعَرّض لها شاب مساء أمس في العقد الثالث من العمر، ولا يزال يتلقى العلاج في مستشفى الملك فهد بالباحة.

وتفصيلًا تلقّى مركز البلاغات بدوريات الأمن بالباحة بلاغًا عن وقوع مشاجرة بين شخصين في أحد الأحياء بالسواد بالباحة؛ حيث تَطَوّر الخلاف إلى اشتباك بين الشخصين؛ ليتلقى أحدهما أكثر من 5 طعنات في أنحاء من جسمة.

وباشرت الجهات ذات العلاقة الحادثة، ونقلت المصاب إلى مستشفى الملك فهد بالباحة، وما زال يتلقى العلاج في العناية المركزة نتيجة الطعنات التي تلقاها.

فيما تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على الجاني وإيقافه؛ تمهيدًا لإكمال أوراق القضية وإحالتها للنيابة العامة.

ومن جانبه، أكد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد طراد لـ"سبق" أنه تم القبض على الجاني في حينه ولله الحمد.

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