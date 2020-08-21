"تعليم عسير" يُودِع 30 مليونًا في حسابات الطلاب

مكافآت عن 4 أشهر

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير، سعد الجوني، صرف 30500000 ريال، تمثل مكافأة الطلاب والطالبات في المدارس النائية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، والمستحقين والمستحقات لبدل الاغتراب عن شهر ذي الحجة لعام 1439هــ، وشهر محرم وشهر صفر وشهر ربيع أول لعام 1440هــ.

وأوضح مدير الشؤون الإدارية والمالية، تركي البكري، أنه تم إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، فيما دعا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.