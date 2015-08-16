النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لاعبو الدوري السعودي يسيطرون على تشكيلة الأسبوع في "أبطال آسيا"

شهدت تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال آسيا، تواجد 10 لاعبين من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت هذه التشكيلة بعد انقضاء إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

حيث تواجد 3 لاعبين من الهلال هم: يانج هون سو، وياسر الشمراني، وعبدالله الحافظ، ومثلهم من الأهلي هم: حسين عبدالغني، وعبدالفتاح عسيري، والحارس محمد العويس.

وتواجد من الاتحاد: إميليانو فيتشو، ورومارينيو، ومن النصر: عبدالرزاق حمدالله، وجوليانو.

يذكر أن الهلال والنصر والاتحاد تأهّلوا إلى دور الثمانية، فيما ودّع الأهلي البطولة.

وسيلعب الاتحاد مع الهلال في ربع النهائي الآسيوي، بينما سيلتقي النصر مع فريق السد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لاعبو الدوري السعودي يسيطرون على تشكيلة الأسبوع في "أبطال آسيا"
سبق

شهدت تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال آسيا، تواجد 10 لاعبين من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت هذه التشكيلة بعد انقضاء إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

حيث تواجد 3 لاعبين من الهلال هم: يانج هون سو، وياسر الشمراني، وعبدالله الحافظ، ومثلهم من الأهلي هم: حسين عبدالغني، وعبدالفتاح عسيري، والحارس محمد العويس.

وتواجد من الاتحاد: إميليانو فيتشو، ورومارينيو، ومن النصر: عبدالرزاق حمدالله، وجوليانو.

يذكر أن الهلال والنصر والاتحاد تأهّلوا إلى دور الثمانية، فيما ودّع الأهلي البطولة.

وسيلعب الاتحاد مع الهلال في ربع النهائي الآسيوي، بينما سيلتقي النصر مع فريق السد.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
04:51 PM

لاعبو الدوري السعودي يسيطرون على تشكيلة الأسبوع في "أبطال آسيا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,288

شهدت تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال آسيا، تواجد 10 لاعبين من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت هذه التشكيلة بعد انقضاء إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

حيث تواجد 3 لاعبين من الهلال هم: يانج هون سو، وياسر الشمراني، وعبدالله الحافظ، ومثلهم من الأهلي هم: حسين عبدالغني، وعبدالفتاح عسيري، والحارس محمد العويس.

وتواجد من الاتحاد: إميليانو فيتشو، ورومارينيو، ومن النصر: عبدالرزاق حمدالله، وجوليانو.

يذكر أن الهلال والنصر والاتحاد تأهّلوا إلى دور الثمانية، فيما ودّع الأهلي البطولة.

وسيلعب الاتحاد مع الهلال في ربع النهائي الآسيوي، بينما سيلتقي النصر مع فريق السد.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,879
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,803
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,783
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,907

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة