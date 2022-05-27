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لليوم العاشر.. سكان "فارعة الليث" معزولون بين عقبتيْن مغلقتيْن بسبب الأمطار

طالبوا الجهات المسؤولة بالتدخل وإعادة فتح الطرق على وجه السرعة

ناشد سكان قرية الفارعة شرقي الليث، الجهات المسؤولة بضرورة فتح العقبة التي تربطهم بالليث، والتي مضى عليها وهي مغلقة عشرة أيام من جراء الأمطار الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

وتفصيلاً، قال نواف بن مشعل المتعاني أحد السكان في شكوى بعث بها إلى "سبق": منذ هطول الأمطار الأخيرة التي شهدتها المنطقة، الأسبوع الماضي، وقرية الفارعة التي تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن محافظة الليث، معزولة تمامًا بسبب سوء طريق عقبة العُلطة التي تربطنا بمحافظة الليث بالتحديد بمركز بني يزيد.

وأضاف: لم نجد وسيلة لجلب الأدوية من مركز صحي قرية الرياحين، سوى المشي على الأقدام لمسافة تصل إلى 9 كيلومترات، في ظل أن العقبة مغلقة من جراء الأمطار، على الرغم من مطالبنا المتكررة منذ عشرة أيام للجهات المعنية بالوقوف على وضع القرية وإعادة فتح العقبة أمام السكان ولكن دون جدوى.

ولفت"المتعاني" إلى أن عقبة ريدة التي تربطهم بمحافظة الطائف هي الأخرى مغلقة من جراء الأمطار، ما زاد الأمر سوءًا ولم يكن أمامهم خيار عند الذهاب إلى الأسواق والمراكز الصحية المجاورة سوى السير على الأقدام لجلب حاجاتهم ومستلزماتهم من مواد غذائية ونحوها، وسط محاولات بائسة ومتواضعة لإعادة فتح العقبة.

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لليوم العاشر.. سكان "فارعة الليث" معزولون بين عقبتيْن مغلقتيْن بسبب الأمطار
سبق

ناشد سكان قرية الفارعة شرقي الليث، الجهات المسؤولة بضرورة فتح العقبة التي تربطهم بالليث، والتي مضى عليها وهي مغلقة عشرة أيام من جراء الأمطار الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

وتفصيلاً، قال نواف بن مشعل المتعاني أحد السكان في شكوى بعث بها إلى "سبق": منذ هطول الأمطار الأخيرة التي شهدتها المنطقة، الأسبوع الماضي، وقرية الفارعة التي تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن محافظة الليث، معزولة تمامًا بسبب سوء طريق عقبة العُلطة التي تربطنا بمحافظة الليث بالتحديد بمركز بني يزيد.

وأضاف: لم نجد وسيلة لجلب الأدوية من مركز صحي قرية الرياحين، سوى المشي على الأقدام لمسافة تصل إلى 9 كيلومترات، في ظل أن العقبة مغلقة من جراء الأمطار، على الرغم من مطالبنا المتكررة منذ عشرة أيام للجهات المعنية بالوقوف على وضع القرية وإعادة فتح العقبة أمام السكان ولكن دون جدوى.

ولفت"المتعاني" إلى أن عقبة ريدة التي تربطهم بمحافظة الطائف هي الأخرى مغلقة من جراء الأمطار، ما زاد الأمر سوءًا ولم يكن أمامهم خيار عند الذهاب إلى الأسواق والمراكز الصحية المجاورة سوى السير على الأقدام لجلب حاجاتهم ومستلزماتهم من مواد غذائية ونحوها، وسط محاولات بائسة ومتواضعة لإعادة فتح العقبة.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
11:26 PM

لليوم العاشر.. سكان "فارعة الليث" معزولون بين عقبتيْن مغلقتيْن بسبب الأمطار

طالبوا الجهات المسؤولة بالتدخل وإعادة فتح الطرق على وجه السرعة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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ناشد سكان قرية الفارعة شرقي الليث، الجهات المسؤولة بضرورة فتح العقبة التي تربطهم بالليث، والتي مضى عليها وهي مغلقة عشرة أيام من جراء الأمطار الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

وتفصيلاً، قال نواف بن مشعل المتعاني أحد السكان في شكوى بعث بها إلى "سبق": منذ هطول الأمطار الأخيرة التي شهدتها المنطقة، الأسبوع الماضي، وقرية الفارعة التي تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن محافظة الليث، معزولة تمامًا بسبب سوء طريق عقبة العُلطة التي تربطنا بمحافظة الليث بالتحديد بمركز بني يزيد.

وأضاف: لم نجد وسيلة لجلب الأدوية من مركز صحي قرية الرياحين، سوى المشي على الأقدام لمسافة تصل إلى 9 كيلومترات، في ظل أن العقبة مغلقة من جراء الأمطار، على الرغم من مطالبنا المتكررة منذ عشرة أيام للجهات المعنية بالوقوف على وضع القرية وإعادة فتح العقبة أمام السكان ولكن دون جدوى.

ولفت"المتعاني" إلى أن عقبة ريدة التي تربطهم بمحافظة الطائف هي الأخرى مغلقة من جراء الأمطار، ما زاد الأمر سوءًا ولم يكن أمامهم خيار عند الذهاب إلى الأسواق والمراكز الصحية المجاورة سوى السير على الأقدام لجلب حاجاتهم ومستلزماتهم من مواد غذائية ونحوها، وسط محاولات بائسة ومتواضعة لإعادة فتح العقبة.

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