شاب سعودي يتحدى الروتين ويقتحم سوق الآيس كريم بمشروع "المبشور"

أجرى 20 مقابلة بجهات عدة ولم يتم قبوله.. فانطلق للعمل الحر

يقول الفيلسوف اليوناني سقراط: "حياة بدون تحديات.. لا يجب أن نحياها!". هذه المقولة تنطبق على شاب سعودي خريج إدارة أعمال من جامعة "هارتفورد شير" البريطانية عندما عاد إلى السعودية متسلحًا بفنون الإدارة "أكاديميًّا" رغب في إدارة أعماله الخاصة أو وظيفة حيوية، تساهم في صناعة نفسه المتشوقة للعمل الحر والعطاء، قبل أن يندب حظه وهو يجري أكثر من 20 مقابلة شخصية في شركات بترولية وصناعية وبنوك وتقنية ومالية دون قبوله في أي منها.

الشاب العصامي نايف اللحيدان تحول من باحث عن العمل إلى مالك العلامة التجارية "ويفي آيس"، ويعمل لديه الآن خلال عام واحد فقط أكثر من 8 سعوديين و3 مقيمين، ولديه فرعان، وسيارة "فود ترك".

يقول "اللحيدان" لـ"سبق": عندما عدت من بريطانيا ظننت أن الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ستتهافت للحصول على خدماتي؛ وبدأت أقدم مؤهلاتي هنا وهناك بحثًا عن وظيفة تؤمِّن مستقبلي وعائلتي.. وأصبح سوء الطالع يلازمني، وكل الشركات تقول بعد المقابلة الشخصية "انتظر.. سنتصل بك"، ويتلاشى الأمل معهم بهذه الطريقة، حتى رزقني الله بوظيفة في شركة مقاولات، وعملت معهم 3 سنوات في قسم الموارد البشرية، وأكسبني ذلك شيئًا من ثقافة السوق، والتعامل مع الموظفين، ثم استغنوا عن خدماتي عام 2016 نتيجة أزمة مالية، ووجدت نفسي في الشارع بلا عمل؛ فتسلل إلى ذهني فكرة مشروع خاص، وبدأت بالتجهيز، وأيقنت حينها أن "الإنسان مسير وليس مخيرًا".

وأضاف: بعد دراسة السوق وجدت أن الأنسب هو محل "كافيه"، وفكرت مع شقيقي "نواف" الذي له الفضل الكبير، واتفقنا على أن يكون المنتج مختلفًا، والأسلوب نوعيًّا، والهوية جديدة؛ فيكون العالم داخل فروعه عالمًا حميميًّا بين العملاء والموظفين؛ فيمكن الذهاب إليه، ويأتيك شعور بأنك في جلسة مع الأصدقاء.

وميدانيًّا انطلق "نايف" في تأسيس المشروع قبل أن يصطدم بإجراءات وشروط الجهات الحكومية المعقدة أحيانًا، مثل "البلديات، والتجارة، والتأمينات، والجمارك".. إلا أنه تغلب على التحديات، واستحدث "ويڤي آيس"، وهو الآيس كريم المبشور الذي يصنعه بنفسه بنكهات خاصة، وطريقة مميزة شبيهة بأمواج الثلج.

وعن هوية مشروعه الصغير يقول "اللحيدان"، وهو أب لطفلين: افتتحنا أول الفروع عام ٢٠١٦ في محل صغير، وبعد النجاح ومطالبات العملاء بالتوسع انتقلنا إلى موقع بديكورات بدائية لكنها جاذبة، وكراسي المحل عبارة عن مراتب تعود لسيارة "الفود ترك" الكلاسيكية من نوع "الفوكس واجن" موديل 1979 التي أحضرتها من الأردن، والآن نفتتح فرعنا الثاني في حي المغرزات. واستطعت - ولله الحمد - توظيف 8 سعوديين و3 أجانب، بعد أن كنت أبحث عمن يوظفني. وأفتخر بأن مشروعي تزامن مع توجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باعتماد الشباب على أنفسهم في العمل الحر بعيدًا عن انتظار الدولة حتى توفر لهم الوظائف.