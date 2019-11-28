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بعد مناورة.. سعودي يهبط بطائرة في طريق عام بأمريكا ويغلقه.. ما السبب؟

باحترافية تجنّب إصابة أي شخص وتحاشى أعمدة الكهرباء ولم يُحدث مشاكل

فوجئ قائدو السيارات في أحد الطرق السريعة في ولاية فلوريدا الأمريكية، بهبوط طائرة وسط الطريق، ظهر يوم أمس الأربعاء.

وذكرت السلطات المحلية في مقاطعة فلاجلر أن الطيار وهو طالب طيران سعودي (27 عاماً) اضطر للقيام بهبوط اضطراري على الطريق السريع 205 بالقرب من مقبرة إسبانيولا؛ بسبب مشكلة الوقود.

وأشار المسؤولون إلى أن الطيار تمكّن باحترافية من تجنّب إصابة أي شخص في الطريق، كما أنه تمكن من المناورة بأمان، وتجنب أعمدة الكهرباء، ما أسهم في عدم حدوث أي مشاكل باستثناء إغلاق الطريق لما يقارب ثلاث ساعات.

وبحسب المعلومات، فإن "الطيار قال في البلاغ عن أن طائرته كانت تعاني من مشاكل في الوقود ما اضطره للهبوط".

ولاية فلوريدا هبوط طائرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد مناورة.. سعودي يهبط بطائرة في طريق عام بأمريكا ويغلقه.. ما السبب؟
سبق

فوجئ قائدو السيارات في أحد الطرق السريعة في ولاية فلوريدا الأمريكية، بهبوط طائرة وسط الطريق، ظهر يوم أمس الأربعاء.

وذكرت السلطات المحلية في مقاطعة فلاجلر أن الطيار وهو طالب طيران سعودي (27 عاماً) اضطر للقيام بهبوط اضطراري على الطريق السريع 205 بالقرب من مقبرة إسبانيولا؛ بسبب مشكلة الوقود.

وأشار المسؤولون إلى أن الطيار تمكّن باحترافية من تجنّب إصابة أي شخص في الطريق، كما أنه تمكن من المناورة بأمان، وتجنب أعمدة الكهرباء، ما أسهم في عدم حدوث أي مشاكل باستثناء إغلاق الطريق لما يقارب ثلاث ساعات.

وبحسب المعلومات، فإن "الطيار قال في البلاغ عن أن طائرته كانت تعاني من مشاكل في الوقود ما اضطره للهبوط".

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
01:07 PM

بعد مناورة.. سعودي يهبط بطائرة في طريق عام بأمريكا ويغلقه.. ما السبب؟

باحترافية تجنّب إصابة أي شخص وتحاشى أعمدة الكهرباء ولم يُحدث مشاكل

A A A
خالد علي - الرياض
7
14,967

فوجئ قائدو السيارات في أحد الطرق السريعة في ولاية فلوريدا الأمريكية، بهبوط طائرة وسط الطريق، ظهر يوم أمس الأربعاء.

وذكرت السلطات المحلية في مقاطعة فلاجلر أن الطيار وهو طالب طيران سعودي (27 عاماً) اضطر للقيام بهبوط اضطراري على الطريق السريع 205 بالقرب من مقبرة إسبانيولا؛ بسبب مشكلة الوقود.

وأشار المسؤولون إلى أن الطيار تمكّن باحترافية من تجنّب إصابة أي شخص في الطريق، كما أنه تمكن من المناورة بأمان، وتجنب أعمدة الكهرباء، ما أسهم في عدم حدوث أي مشاكل باستثناء إغلاق الطريق لما يقارب ثلاث ساعات.

وبحسب المعلومات، فإن "الطيار قال في البلاغ عن أن طائرته كانت تعاني من مشاكل في الوقود ما اضطره للهبوط".

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