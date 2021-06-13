النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة جدة" تُغلق سوقاً شهيراً لعدم توافر الإجراءات الاحترازية

بينها التجمعات وعدم الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي أو توفر الكمامات

أغلقت أمانة محافظة جدة، اليوم السبت، سوقاً شهيراً بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)؛ لعدم توافر الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني أن مراقبي بلدية العزيزية رصدوا تجمعات داخل السوق مع عدم الالتزام بالتباعد الجسدي وعدم توفر كمامات، مما أدى لإغلاقه، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة جدة" تُغلق سوقاً شهيراً لعدم توافر الإجراءات الاحترازية
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة، اليوم السبت، سوقاً شهيراً بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)؛ لعدم توافر الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني أن مراقبي بلدية العزيزية رصدوا تجمعات داخل السوق مع عدم الالتزام بالتباعد الجسدي وعدم توفر كمامات، مما أدى لإغلاقه، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
02:08 PM

"أمانة جدة" تُغلق سوقاً شهيراً لعدم توافر الإجراءات الاحترازية

بينها التجمعات وعدم الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي أو توفر الكمامات

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
591

أغلقت أمانة محافظة جدة، اليوم السبت، سوقاً شهيراً بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)؛ لعدم توافر الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني أن مراقبي بلدية العزيزية رصدوا تجمعات داخل السوق مع عدم الالتزام بالتباعد الجسدي وعدم توفر كمامات، مما أدى لإغلاقه، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,053
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,668
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,618
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,170

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة