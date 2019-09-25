"الجبير" يعقد لقاءات ثنائية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك وزير الخارجية بجمهورية المالديف عبدالله شاهد، ووزيرة خارجية بلغاريا إكاتارينا زاهاريفا، ووزير خارجية إيطاليا دي مايو، ووزير الخارجية في مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير خارجية جزر القمر محمد الأمين، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، والأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" يورغن شتوك، ومعالي وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، كلاً على حدة.

وجرى خلال هذه اللقاءات التي كانت على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.