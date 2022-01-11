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تفاعلاً مع "سبق".. "أمانة العاصمة المقدسة" تبدأ رصف جزيرة وسط شارع 64 بالشرائع

لإنهاء تشوه بصري دام سنوات بسبب سيطرة الأتربة واحتلالها حيزًا كبيرًا من الشارع

بدأت أمانة العاصمة المقدسة في رصف وتهيئة الجزيرة التي تتوسط شارع عمر قاضي "64" بالشرائع بمكة المكرمة؛ لتُنهي بذلك تشوهًا بصريًّا، دام سنوات؛ إذ كانت الأتربة تسيطر على تلك الجزيرة التي تأخذ حيزًا كبيرًا من الشارع دون الاستفادة منها.

وقد التقطت عدسة "سبق" صورًا من الميدان، تُظهر بداية مشروع الرصف لتهيئة الجزيرة وتشجيرها، وغير مستبعد الاستفادة من توسعة الطريق في بعض جنباته.

كما كانت "سبق" أول ما نشرت تفاصيل ومطالبات السكان ومرتادي الشارع الشهير بالشرائع في خبر في شهر صفر من العام الماضي تحت عنوان: "لا استفادة أو رصف.. تشوُّه بصري بجزيرة وسط (64) بالشرائع بمكة!"، جاء فيه أنه على الرغم من أهمية شارع عمر قاضي 64 بالشرائع بمكة المكرمة، الذي يعتبر من أكبر شوارع مخططات الشرائع الـ15، غير أن الجزيرة التي تتوسط الشارع عبارة عن أتربة لم يتم رصفها، أو الاستفادة منها في توسعة الطريق.

ويعتبر شارع عمر قاضي المعروف بشارع 64 بالشرائع من أهم شوارع العاصمة المقدسة، وهو شارع حيوي، يشهد زحامًا على مدار الساعة؛ وذلك لوجود عدد من الخدمات المحيطة به من تسوُّق ومراكز خدمية، ونحوها.


وتأخذ الجزيرة الترابية الحيز الأكبر من الشارع نفسه، فيما لم يتم رصفها أو الاستفادة منها حتى الآن، وسط مطالبات بإزالة التشوه البصري الذي يلف الشارع، ورصف تلك الجزيرة أو الاستفادة منها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلاً مع "سبق".. "أمانة العاصمة المقدسة" تبدأ رصف جزيرة وسط شارع 64 بالشرائع
سبق

بدأت أمانة العاصمة المقدسة في رصف وتهيئة الجزيرة التي تتوسط شارع عمر قاضي "64" بالشرائع بمكة المكرمة؛ لتُنهي بذلك تشوهًا بصريًّا، دام سنوات؛ إذ كانت الأتربة تسيطر على تلك الجزيرة التي تأخذ حيزًا كبيرًا من الشارع دون الاستفادة منها.

وقد التقطت عدسة "سبق" صورًا من الميدان، تُظهر بداية مشروع الرصف لتهيئة الجزيرة وتشجيرها، وغير مستبعد الاستفادة من توسعة الطريق في بعض جنباته.

كما كانت "سبق" أول ما نشرت تفاصيل ومطالبات السكان ومرتادي الشارع الشهير بالشرائع في خبر في شهر صفر من العام الماضي تحت عنوان: "لا استفادة أو رصف.. تشوُّه بصري بجزيرة وسط (64) بالشرائع بمكة!"، جاء فيه أنه على الرغم من أهمية شارع عمر قاضي 64 بالشرائع بمكة المكرمة، الذي يعتبر من أكبر شوارع مخططات الشرائع الـ15، غير أن الجزيرة التي تتوسط الشارع عبارة عن أتربة لم يتم رصفها، أو الاستفادة منها في توسعة الطريق.

ويعتبر شارع عمر قاضي المعروف بشارع 64 بالشرائع من أهم شوارع العاصمة المقدسة، وهو شارع حيوي، يشهد زحامًا على مدار الساعة؛ وذلك لوجود عدد من الخدمات المحيطة به من تسوُّق ومراكز خدمية، ونحوها.


وتأخذ الجزيرة الترابية الحيز الأكبر من الشارع نفسه، فيما لم يتم رصفها أو الاستفادة منها حتى الآن، وسط مطالبات بإزالة التشوه البصري الذي يلف الشارع، ورصف تلك الجزيرة أو الاستفادة منها.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
09:20 PM

تفاعلاً مع "سبق".. "أمانة العاصمة المقدسة" تبدأ رصف جزيرة وسط شارع 64 بالشرائع

لإنهاء تشوه بصري دام سنوات بسبب سيطرة الأتربة واحتلالها حيزًا كبيرًا من الشارع

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,355

بدأت أمانة العاصمة المقدسة في رصف وتهيئة الجزيرة التي تتوسط شارع عمر قاضي "64" بالشرائع بمكة المكرمة؛ لتُنهي بذلك تشوهًا بصريًّا، دام سنوات؛ إذ كانت الأتربة تسيطر على تلك الجزيرة التي تأخذ حيزًا كبيرًا من الشارع دون الاستفادة منها.

وقد التقطت عدسة "سبق" صورًا من الميدان، تُظهر بداية مشروع الرصف لتهيئة الجزيرة وتشجيرها، وغير مستبعد الاستفادة من توسعة الطريق في بعض جنباته.

كما كانت "سبق" أول ما نشرت تفاصيل ومطالبات السكان ومرتادي الشارع الشهير بالشرائع في خبر في شهر صفر من العام الماضي تحت عنوان: "لا استفادة أو رصف.. تشوُّه بصري بجزيرة وسط (64) بالشرائع بمكة!"، جاء فيه أنه على الرغم من أهمية شارع عمر قاضي 64 بالشرائع بمكة المكرمة، الذي يعتبر من أكبر شوارع مخططات الشرائع الـ15، غير أن الجزيرة التي تتوسط الشارع عبارة عن أتربة لم يتم رصفها، أو الاستفادة منها في توسعة الطريق.

ويعتبر شارع عمر قاضي المعروف بشارع 64 بالشرائع من أهم شوارع العاصمة المقدسة، وهو شارع حيوي، يشهد زحامًا على مدار الساعة؛ وذلك لوجود عدد من الخدمات المحيطة به من تسوُّق ومراكز خدمية، ونحوها.


وتأخذ الجزيرة الترابية الحيز الأكبر من الشارع نفسه، فيما لم يتم رصفها أو الاستفادة منها حتى الآن، وسط مطالبات بإزالة التشوه البصري الذي يلف الشارع، ورصف تلك الجزيرة أو الاستفادة منها.

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