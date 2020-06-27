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الجيش اليمني يفشل هجوماً حوثياً شمال تعز

قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا

صدت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، هجومًا عنيفًا شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، على عدد من المواقع شمال غرب مدينة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن جنود اللواء 17 مشاة أفشلوا هجومًا عنيفًا للحوثيين مصحوبًا بقصف مدفعي في محيط الدفاع الجوي.


وأوضح المصدر أن المواجهات التي استمرت ساعات؛ أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يفشل هجوماً حوثياً شمال تعز
سبق

صدت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، هجومًا عنيفًا شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، على عدد من المواقع شمال غرب مدينة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن جنود اللواء 17 مشاة أفشلوا هجومًا عنيفًا للحوثيين مصحوبًا بقصف مدفعي في محيط الدفاع الجوي.


وأوضح المصدر أن المواجهات التي استمرت ساعات؛ أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
04:21 PM

الجيش اليمني يفشل هجوماً حوثياً شمال تعز

قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، هجومًا عنيفًا شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، على عدد من المواقع شمال غرب مدينة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن جنود اللواء 17 مشاة أفشلوا هجومًا عنيفًا للحوثيين مصحوبًا بقصف مدفعي في محيط الدفاع الجوي.


وأوضح المصدر أن المواجهات التي استمرت ساعات؛ أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

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