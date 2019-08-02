"رينو" تكشف عن "كابتشر Captur" الجديدة كليًا

تتميز بمقصورة ذكية ومعايير جودة وتقنيات حديثة جديدة

أعلنت شركة رينو الفرنسية العلامة الرائدة عالميًا في صناعة السيارات، أن سيارة رينو "كابتشرCaptur" الجديدة كليًا، تعمل على إعادة اختراع نفسها بالكامل من حيث التصميم الخارجي والداخلي الجديد، بمقصورة قيادة ذكية، ومعايير جودة جديدة، وأجهزة وتقنيات حديثة جديدة، ووسائل مساعدة قيادة جديدة، تتجاوز تجربة الدفع الرباعي SUV القابلة للتخصيص، كأول سيارة تجمع بين الابتكار والخصائص العملية.

وتجسد سيارة رينو "كابتشر Captur" الجديدة كليًا، إستراتيجية الشركة المستقبلية الجديدة كجزء من خطة قيادة المستقبل (2017-2022)، وتؤكد الدور الريادي والقيادي للشركة وتاريخها العريق في مجال صناعة السيارات، والذي يبدو واضحًا في تصميم السيارة المذهل، وأدائها القوي، واشتمالها على قائمة طويلة من التقنيات الجديدة والمبتكرة.

وتم بيعها في الصين ومعظم دول العالم. حيث نجحت رينو كشركة رائدة في سوق سيارات الدفع الرباعي في بيع أكثر من 1.2 مليون سيارة رينو كابتشر منذ إطلاقها في عام 2013. وسرعان ما أصبحت "رينو" أفضل بائع في فئتها، سواء في فرنسا أو أوروبا.

وتتفوق سيارة رينو "كابتشر Captur" الجديدة عن غيرها بتميّزها التقني الحديث؛ حيث إنها تعمل بأركان التنقل الثلاثة في المستقبل، فهي تعمل بالطاقة الكهربائية، ومتصلة، ومستقلة، وتعد أول طراز من طرازات رينو يستفيد من المحرك الهجين الذي يجمع بين محرك البنزين و المحرك الكهربائي، ويسمى E-TECH Plug-in.

كما تمتاز السيارة بمقصورة داخلية واسعة ومريحة بأحدث التقنيات المبتكرة، وأفضل أنظمة السلامة، بنظام وسائط متعددة متطور EASY LINK، ونظام رينو الحديث EASY CONNECT.