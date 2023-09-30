عبدالله العثيم يحتفي بسفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية

استعرضت الفرص الواعدة لتعزيز التعاون بين شركات العثيم والشركات الفرنسية

أقام عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة وأولاده حفل عشاء بداره بالرياض لودوفيك بويّ سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية .

وشرف الحفل بالحضور من السفارة لوران إيستراد رئيس القسم الاقتصادي، رشيد بولعوين، المستشار التجاري، فضلاً عن الرؤساء التنفيذيين لشركات عبدالله العثيم.

ودارت أحاديث ودية بين الحاضرين، تركزت حول أهمية التواصل بين الشعوب ودعم وتعزيز العلاقات الأخوية في كافة المجالات، خاصة العلاقات التجارية والاقتصادية, حيث تم استعراض الفرص الواعدة لتعزيز التعاون بين شركات العثيم والشركات الفرنسية.

وعبّر الحضور عن إشادتهم بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، السعودية وفرنسا والتي يحرص الجميع على تعزيزها وتنميتها.

وفي الختام قدم السفير الفرنسي والحضور أسمى آيات الشكر والامتنان للأستاذ عبدالله بن صالح العثيم وأولاده على الدعوة الكريمة وحسن الضيافة والاستقبال.