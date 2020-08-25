مواجهة تلوح في الأفق.. تركيا واليونان تجريان مناورات منفصلة في شرق المتوسط

"ماس" أشار إلى وقوف الاتحاد الأوروبي صفاً واحداً مع أثينا

تجري كل من تركيا واليونان مناورات بحرية منفصلة، في نفس المنطقة بشرق البحر المتوسط، اليوم الثلاثاء، مما يصعد التوتر بشأن مطالب متداخلة بالأحقية في الموارد، قبل محادثات يجريها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في أثينا وأنقرة.

وذكر وزير الخارجية اليوناني نيكو دندياس، عقب محادثات مع "ماس"، أن "أنقرة تواصل الاستفزازات وانتهاكات القانون الدولي رغم دعوات جيرانها وحلفائها إلى نزع فتيل التوتر"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن القضية ليست مهمة بالنسبة لتركيا واليونان فحسب، بل هي قضية الاتحاد الأوروبي ككل.

من ناحيته، بيّن "ماس" أن ألمانيا حثت اليونان وتركيا على حل الخلاف عبر إجراء محادثات مباشرة، محذراً من خطر المواجهة العسكرية.

وقال الوزير الألماني: "إن الوضع الحالي في شرق المتوسط يشبه اللعب بالنار، وأي شرارة صغيرة يمكن أن تؤدي إلى كارثة".

وأشار "ماس" الذي سيجري أيضاً محادثات مع مسؤولين أتراك؛ أملاً في حل الخلاف، إلى أن ألمانيا وشركاءها في الاتحاد الأوروبي يقفون صفاً واحداً إلى جانب اليونان في نزاعها مع تركيا.