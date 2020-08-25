النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1114 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1044 خلال الـ24 ساعة الماضية

مواجهة تلوح في الأفق.. تركيا واليونان تجريان مناورات منفصلة في شرق المتوسط

"ماس" أشار إلى وقوف الاتحاد الأوروبي صفاً واحداً مع أثينا

تجري كل من تركيا واليونان مناورات بحرية منفصلة، في نفس المنطقة بشرق البحر المتوسط، اليوم الثلاثاء، مما يصعد التوتر بشأن مطالب متداخلة بالأحقية في الموارد، قبل محادثات يجريها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في أثينا وأنقرة.

وذكر وزير الخارجية اليوناني نيكو دندياس، عقب محادثات مع "ماس"، أن "أنقرة تواصل الاستفزازات وانتهاكات القانون الدولي رغم دعوات جيرانها وحلفائها إلى نزع فتيل التوتر"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن القضية ليست مهمة بالنسبة لتركيا واليونان فحسب، بل هي قضية الاتحاد الأوروبي ككل.

من ناحيته، بيّن "ماس" أن ألمانيا حثت اليونان وتركيا على حل الخلاف عبر إجراء محادثات مباشرة، محذراً من خطر المواجهة العسكرية.

وقال الوزير الألماني: "إن الوضع الحالي في شرق المتوسط يشبه اللعب بالنار، وأي شرارة صغيرة يمكن أن تؤدي إلى كارثة".

وأشار "ماس" الذي سيجري أيضاً محادثات مع مسؤولين أتراك؛ أملاً في حل الخلاف، إلى أن ألمانيا وشركاءها في الاتحاد الأوروبي يقفون صفاً واحداً إلى جانب اليونان في نزاعها مع تركيا.

تركيا مناورات بحرية منفصلة

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مواجهة تلوح في الأفق.. تركيا واليونان تجريان مناورات منفصلة في شرق المتوسط
سبق

تجري كل من تركيا واليونان مناورات بحرية منفصلة، في نفس المنطقة بشرق البحر المتوسط، اليوم الثلاثاء، مما يصعد التوتر بشأن مطالب متداخلة بالأحقية في الموارد، قبل محادثات يجريها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في أثينا وأنقرة.

وذكر وزير الخارجية اليوناني نيكو دندياس، عقب محادثات مع "ماس"، أن "أنقرة تواصل الاستفزازات وانتهاكات القانون الدولي رغم دعوات جيرانها وحلفائها إلى نزع فتيل التوتر"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن القضية ليست مهمة بالنسبة لتركيا واليونان فحسب، بل هي قضية الاتحاد الأوروبي ككل.

من ناحيته، بيّن "ماس" أن ألمانيا حثت اليونان وتركيا على حل الخلاف عبر إجراء محادثات مباشرة، محذراً من خطر المواجهة العسكرية.

وقال الوزير الألماني: "إن الوضع الحالي في شرق المتوسط يشبه اللعب بالنار، وأي شرارة صغيرة يمكن أن تؤدي إلى كارثة".

وأشار "ماس" الذي سيجري أيضاً محادثات مع مسؤولين أتراك؛ أملاً في حل الخلاف، إلى أن ألمانيا وشركاءها في الاتحاد الأوروبي يقفون صفاً واحداً إلى جانب اليونان في نزاعها مع تركيا.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
05:30 PM

مواجهة تلوح في الأفق.. تركيا واليونان تجريان مناورات منفصلة في شرق المتوسط

"ماس" أشار إلى وقوف الاتحاد الأوروبي صفاً واحداً مع أثينا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,193

تجري كل من تركيا واليونان مناورات بحرية منفصلة، في نفس المنطقة بشرق البحر المتوسط، اليوم الثلاثاء، مما يصعد التوتر بشأن مطالب متداخلة بالأحقية في الموارد، قبل محادثات يجريها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في أثينا وأنقرة.

وذكر وزير الخارجية اليوناني نيكو دندياس، عقب محادثات مع "ماس"، أن "أنقرة تواصل الاستفزازات وانتهاكات القانون الدولي رغم دعوات جيرانها وحلفائها إلى نزع فتيل التوتر"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن القضية ليست مهمة بالنسبة لتركيا واليونان فحسب، بل هي قضية الاتحاد الأوروبي ككل.

من ناحيته، بيّن "ماس" أن ألمانيا حثت اليونان وتركيا على حل الخلاف عبر إجراء محادثات مباشرة، محذراً من خطر المواجهة العسكرية.

وقال الوزير الألماني: "إن الوضع الحالي في شرق المتوسط يشبه اللعب بالنار، وأي شرارة صغيرة يمكن أن تؤدي إلى كارثة".

وأشار "ماس" الذي سيجري أيضاً محادثات مع مسؤولين أتراك؛ أملاً في حل الخلاف، إلى أن ألمانيا وشركاءها في الاتحاد الأوروبي يقفون صفاً واحداً إلى جانب اليونان في نزاعها مع تركيا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,197
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,486
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,646
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,921

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة