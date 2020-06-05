النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث الصحة: ‏التقيُّد بالاحترازات والإجراءات الوقائية يقلل من احتمالية تشديد الإجراءات

قال: الرياض و‫جدة من أعلى المدن في عدد الحالات الحرجة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن الرياض وجدة من أعلى المدن في عدد الحالات الحرجة المسجلة لمصابي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن التزام الجميع والتقيد بالاحترازات والسلوكيات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا يقللان من احتمالية تشديد الإجراءات.

وقال في تصريح إلى "الإخبارية" عن عودة تشديد الإجراءات الاحترازية بمدينة جدة اليوم: "التقييم بدأ بوضع جدة في مرحلة تستلزم تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية، وهي من أجل حماية أفراد المجتمع، وإعطاء الفرصة للتحكم في والسيطرة على تفشي الفيروس بشكل أقوى". لافتًا إلى أن الرياض وجدة من أعلى المدن في السعودية في ارتفاع أعداد الحالات الحرجة بفيروس كورونا، التي بلغت 1412 حالة حرجة.

وأضاف: "كلما تقيد أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية بالبُعد عن التجمعات، والتباعد الاجتماعي، والتقيد بتطبيق البروتوكولات التي أُعلنت لكيفية ممارسة المناشط في المساجد وأماكن العمل والتسوق والتنقل، قلَّت فرص انتشار العدوى بالفيروس؛ وبالتالي تقل الإصابات والحصول على الرعاية الطبية والصحية الروتينية أو الحرجة؛ وهو ما يقلل من الحاجة لتشديد الاحترازات".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث الصحة: ‏التقيُّد بالاحترازات والإجراءات الوقائية يقلل من احتمالية تشديد الإجراءات
سبق

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن الرياض وجدة من أعلى المدن في عدد الحالات الحرجة المسجلة لمصابي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن التزام الجميع والتقيد بالاحترازات والسلوكيات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا يقللان من احتمالية تشديد الإجراءات.

وقال في تصريح إلى "الإخبارية" عن عودة تشديد الإجراءات الاحترازية بمدينة جدة اليوم: "التقييم بدأ بوضع جدة في مرحلة تستلزم تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية، وهي من أجل حماية أفراد المجتمع، وإعطاء الفرصة للتحكم في والسيطرة على تفشي الفيروس بشكل أقوى". لافتًا إلى أن الرياض وجدة من أعلى المدن في السعودية في ارتفاع أعداد الحالات الحرجة بفيروس كورونا، التي بلغت 1412 حالة حرجة.

وأضاف: "كلما تقيد أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية بالبُعد عن التجمعات، والتباعد الاجتماعي، والتقيد بتطبيق البروتوكولات التي أُعلنت لكيفية ممارسة المناشط في المساجد وأماكن العمل والتسوق والتنقل، قلَّت فرص انتشار العدوى بالفيروس؛ وبالتالي تقل الإصابات والحصول على الرعاية الطبية والصحية الروتينية أو الحرجة؛ وهو ما يقلل من الحاجة لتشديد الاحترازات".

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
08:54 PM

متحدث الصحة: ‏التقيُّد بالاحترازات والإجراءات الوقائية يقلل من احتمالية تشديد الإجراءات

قال: الرياض و‫جدة من أعلى المدن في عدد الحالات الحرجة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
5,883

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن الرياض وجدة من أعلى المدن في عدد الحالات الحرجة المسجلة لمصابي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن التزام الجميع والتقيد بالاحترازات والسلوكيات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا يقللان من احتمالية تشديد الإجراءات.

وقال في تصريح إلى "الإخبارية" عن عودة تشديد الإجراءات الاحترازية بمدينة جدة اليوم: "التقييم بدأ بوضع جدة في مرحلة تستلزم تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية، وهي من أجل حماية أفراد المجتمع، وإعطاء الفرصة للتحكم في والسيطرة على تفشي الفيروس بشكل أقوى". لافتًا إلى أن الرياض وجدة من أعلى المدن في السعودية في ارتفاع أعداد الحالات الحرجة بفيروس كورونا، التي بلغت 1412 حالة حرجة.

وأضاف: "كلما تقيد أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية بالبُعد عن التجمعات، والتباعد الاجتماعي، والتقيد بتطبيق البروتوكولات التي أُعلنت لكيفية ممارسة المناشط في المساجد وأماكن العمل والتسوق والتنقل، قلَّت فرص انتشار العدوى بالفيروس؛ وبالتالي تقل الإصابات والحصول على الرعاية الطبية والصحية الروتينية أو الحرجة؛ وهو ما يقلل من الحاجة لتشديد الاحترازات".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,861
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,273
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,251
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,919

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة