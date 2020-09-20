ألمانيا.. إصابات كورونا تتجاوز 271 ألفاً بعد تسجيل 1345 حالة إضافية

10 حالات جديدة في الصين جميعها وافدة من الخارج

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا بواقع 1345 حالة، وذلك مقابل 2297 في اليوم السابق؛ ما يرفع الإجمالي المسجل بالبلاد منذ ظهور الوباء، إلى 271415.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 9386 بعد تسجيل حالتين جديدتين.

وفي الصين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 19 سبتمبر نزولا من 14 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضاً 21 حالة جديدة خالية من الأعراض، وذلك مقابل 24 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حاليا 85279، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.