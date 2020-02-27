"هواوي" تتحدى أمريكا بإعلان "مفاجئ" من قلب فرنسا

أصدرت شركة "هواوي" الصينية، مساء اليوم الخميس 27 فبراير/شباط، إعلانًا وصف بـ"المفاجئ" من قلب فرنسا.

وقال ليوا هوا، رئيس مجلس إدارة هواوي، في مؤتمر صحفي، نقله موقع "ناسداك" الاقتصادي العالمي، إن العملاق الصيني سيبدأ في تشييد مصنع جديد لتصنيع الأجهزة الخاصة بشبكات الجيل الخامس للاتصالات في فرنسا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هواوي أن المشروع الجديد ستبلغ تكلفته نحو 200 مليون يورو، ومن المتوقع أن يوظف فيه نحو 500 شخص.

وقالت "هواوي" إن المشروع الجديد سيتم تخصيص أجهزته للبيع في السوق الأوروبية.

ووصفت تقارير بأن الإعلان الصيني بمثابة تحدٍ واضح لأمريكا، التي تحارب شبكات الجيل الخامس من الاتصالات التابعة لهواوي وطالبت حلفاءها في أوروبا بالتخلي عن خطط دعم تلك الشبكات.

ودعا الدبلوماسي الأمريكي روبرت ستراير، إلى رفض استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات من شركة "هواوي" الصينية لصالح شركة إريكسون السويدية، ونوكيا الفنلندية وسامسونغ الكورية الجنوبية، نظرًا لأن الشركة الصينية يمكن أن تستخدمها السلطات الصينية للتجسس.

يذكر أن الإدارة الأمريكية تتهم شركة "هواوي" بالتعاون مع الجيش والاستخبارات في جمهورية الصين الشعبية، وتلمح لاحتمال تجسس الشركة على عملاء أمريكيين، كما تعمل الولايات المتحدة على إقناع عدد من الدول بعدم استخدام البنية التحتية والمعدات الخاصة بشركة "هواوي" عند الانتقال إلى المعيار الخلوي جي 5.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية وضعت في شهر مايو 2019، شركة "هواوي" على اللائحة السوداء، ما يغلق أمامها الطريق، لشراء المكونات والتقنيات من الشركات المصنعة الأمريكية، كما أدرجتها في قائمة الشركات، المحظور عليها التعامل مع الشركات الأمريكية، دون الحصول على تراخيص.

كما أطلفت شركة جوجل تحذيرًا لمستخدميها من تحميل برامجها على أجهزة هواوي الجديدة، وأوضحت جوجل ذلك في بيان رسمي شارحة الوضع الحالي مع شركة هواوي الصينية، بعد منع حكومة الولايات المتحدة الشركات الأمريكية من العمل مع العملاق الصيني.

وجاء في البيان: "يحظر على جوجل العمل مع هواوي في توفير تطبيقات جوجل في طراز الأجهزة الجديدة بما في ذلك بريد جي ميل والخرائط ويوتيوب وبلاي ستور وغيرها، من أجل التحميل المسبق أو تنزيلها على هذه الأجهزة."