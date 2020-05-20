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شرطة القصيم توقف مواطناً انتحل صفة رجل أمن لسلب العمال بمواقع إقامتهم

يستولي على وثائقهم ومتعلقاتهم الشخصية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن إجراءات البحث والتحري والاستدلال في المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطن، بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على انتحاله صفة رجل أمن لسلب العمال في مواقع إقامتهم والاستيلاء على وثائقهم ومتعلقاتهم الشخصية، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة القصيم جرائم الاعتداء على الأموال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة القصيم توقف مواطناً انتحل صفة رجل أمن لسلب العمال بمواقع إقامتهم
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن إجراءات البحث والتحري والاستدلال في المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطن، بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على انتحاله صفة رجل أمن لسلب العمال في مواقع إقامتهم والاستيلاء على وثائقهم ومتعلقاتهم الشخصية، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
05:17 PM

شرطة القصيم توقف مواطناً انتحل صفة رجل أمن لسلب العمال بمواقع إقامتهم

يستولي على وثائقهم ومتعلقاتهم الشخصية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
4
4,277

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن إجراءات البحث والتحري والاستدلال في المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطن، بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على انتحاله صفة رجل أمن لسلب العمال في مواقع إقامتهم والاستيلاء على وثائقهم ومتعلقاتهم الشخصية، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.

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