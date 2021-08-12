"حمدالله" لزميله "امرابط": اسمك سيبقى مكتوبًا من ذهب في تاريخ "النصر"

بعد وداعية رفيق دربه أمس

ودّع الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله، زميله السابق بالنصر نور الدين امرابط، على طريقته الخاصة.

وغرّد "حمدالله" على حسابه بتويتر قائلًا: "لك كل الشكر يا أخي الغالي على الـ3 سنوات الجميلة التي قضيناها مع بعض، كما قلت لكل بداية نهاية… ‏لكن تأكد أن اسمك سيبقى مكتوبًا من ذهب في صفحات هذا النادي العظيم وكل عشاقه المخلصين.. ‏شكرًا مرة أخرى، أحبك".

وودع المغربي نور الدين امرابط، نادي النصر، أمس الأربعاء، بعد نهاية عقده مع الفريق.