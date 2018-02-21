في "ديربي الشرقية".. الاتفاق يكسب القادسية

صعد للمركز العاشر.. وترك مضيفه في خطر

تغلب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق القادسية بنتيجة 2-1 وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 16 ضمن الدوري السعودي للمحترفين والمقامة على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة.

رفع الاتفاق رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر وجاء القادسية في المركز الثاني عشر بـ19 نقطة.

افتتح حامد الغامدي أهداف اللقاء في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول لصالح فريقه الاتفاق بعد تلقيه كرة عكسية داخل المنطقة حولها بقدمه في الزاوية اليمنى لحارس المرمى.

وفي الدقيقة 36 عادل هارون كمارا النتيجة لفريقه القادسية بعد تلقيه عرضية داخل المنطقة حولها برأسه في الزاوية اليمنى لحارس المرمى.

شهد الشوط الثاني فرصاً متكافئة بين الفريقين عدا فرصة عبدالرحمن العبود تعتبر الأخطر في هذا الشوط بعد تلقيه بينية في الدقيقة 66 واجه بها حارس المرمى وسدد الكرة ساقطة ولكنها تجاوزت العارضة.

وعند الدقيقة 84 أضاف علي هزازي الهدف الثاني للاتفاق إثر عرضية حولها برأسه في الزاوية اليمنى للحارس.