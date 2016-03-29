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البنك المركزي السعودي يحصد جائزة استمرارية الأعمال لأفضل مبادرة لعام 2020م

بناءً على تقييم اللجنة من خلال التأكد من تطبيق معاييرها

منحت لجنة البنوك المركزية (Central Banking Committee) المنبثقة من مجلة البنوك المركزية، البنك المركزي السعودي جائزة استمرارية الأعمال لأفضل مبادرة للعام 2020م، وذلك بناءً على تقييم اللجنة من خلال التأكد من تطبيق معايير الجائزة، وأهمها الإبداع والابتكار لتسيير الأعمال، إضافة إلى تطبيق المعايير الدولية لبرنامج استمرارية الأعمال الذي من خلاله استطاع البنك المركزي الاستمرار في القيام بأعماله دون انقطاع أو تأثر.

ووفر البنك المركزي الممكنات التقنية التي أسهمت في العمل عن بُعد، وعُمل بها خلال جائحة فيروس كورونا، بكل أمان وسهولة من خلال الخدمات والأنظمة الداخلية، إضافة إلى التواصل الفعال مع الموظفين وأصحاب المصلحة.

وأكد محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، أهمية إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال لتحقيق الاستقرار المالي، مما يتطلب المراقبة المستمرة لمعالجة المخاطر المحتملة وانقطاعات الأعمال، مبيناً أن البنك المركزي السعودي يتبع إطار عمل لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال؛ لتحقيق الكفاءة التشغيلية، والحفاظ على سمعة البنك المركزي وأهدافه الإستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة 2030.

وتعدّ لجنة البنوك المركزية إحدى الجهات التي أُنشئت في عام 2013م؛ لتسلط الضوء على أخبار وأعمال البنوك المركزية لأكثر من 140 دولة، والتي تضم في عضويتها مستشارين واقتصاديين، وكذلك العديد من محافظي البنوك المركزية السابقين، إضافة إلى اقتصاديين حائزين على جائزة نوبل؛ وذلك لإبراز وتقييم المبادرات والأعمال المتميزة للبنوك المركزية في العالم، التي تركز على تطبيق أفضل الممارسات الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي السعودي قد حاز جائزة أفضل مبادرة لإطار إدارة المخاطر والالتزام في عام 2017م، وكذلك جائزة مدير المخاطر للعام 2019م.

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البنك المركزي السعودي يحصد جائزة استمرارية الأعمال لأفضل مبادرة لعام 2020م
سبق

منحت لجنة البنوك المركزية (Central Banking Committee) المنبثقة من مجلة البنوك المركزية، البنك المركزي السعودي جائزة استمرارية الأعمال لأفضل مبادرة للعام 2020م، وذلك بناءً على تقييم اللجنة من خلال التأكد من تطبيق معايير الجائزة، وأهمها الإبداع والابتكار لتسيير الأعمال، إضافة إلى تطبيق المعايير الدولية لبرنامج استمرارية الأعمال الذي من خلاله استطاع البنك المركزي الاستمرار في القيام بأعماله دون انقطاع أو تأثر.

ووفر البنك المركزي الممكنات التقنية التي أسهمت في العمل عن بُعد، وعُمل بها خلال جائحة فيروس كورونا، بكل أمان وسهولة من خلال الخدمات والأنظمة الداخلية، إضافة إلى التواصل الفعال مع الموظفين وأصحاب المصلحة.

وأكد محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، أهمية إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال لتحقيق الاستقرار المالي، مما يتطلب المراقبة المستمرة لمعالجة المخاطر المحتملة وانقطاعات الأعمال، مبيناً أن البنك المركزي السعودي يتبع إطار عمل لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال؛ لتحقيق الكفاءة التشغيلية، والحفاظ على سمعة البنك المركزي وأهدافه الإستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة 2030.

وتعدّ لجنة البنوك المركزية إحدى الجهات التي أُنشئت في عام 2013م؛ لتسلط الضوء على أخبار وأعمال البنوك المركزية لأكثر من 140 دولة، والتي تضم في عضويتها مستشارين واقتصاديين، وكذلك العديد من محافظي البنوك المركزية السابقين، إضافة إلى اقتصاديين حائزين على جائزة نوبل؛ وذلك لإبراز وتقييم المبادرات والأعمال المتميزة للبنوك المركزية في العالم، التي تركز على تطبيق أفضل الممارسات الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي السعودي قد حاز جائزة أفضل مبادرة لإطار إدارة المخاطر والالتزام في عام 2017م، وكذلك جائزة مدير المخاطر للعام 2019م.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
08:33 PM

البنك المركزي السعودي يحصد جائزة استمرارية الأعمال لأفضل مبادرة لعام 2020م

بناءً على تقييم اللجنة من خلال التأكد من تطبيق معاييرها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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منحت لجنة البنوك المركزية (Central Banking Committee) المنبثقة من مجلة البنوك المركزية، البنك المركزي السعودي جائزة استمرارية الأعمال لأفضل مبادرة للعام 2020م، وذلك بناءً على تقييم اللجنة من خلال التأكد من تطبيق معايير الجائزة، وأهمها الإبداع والابتكار لتسيير الأعمال، إضافة إلى تطبيق المعايير الدولية لبرنامج استمرارية الأعمال الذي من خلاله استطاع البنك المركزي الاستمرار في القيام بأعماله دون انقطاع أو تأثر.

ووفر البنك المركزي الممكنات التقنية التي أسهمت في العمل عن بُعد، وعُمل بها خلال جائحة فيروس كورونا، بكل أمان وسهولة من خلال الخدمات والأنظمة الداخلية، إضافة إلى التواصل الفعال مع الموظفين وأصحاب المصلحة.

وأكد محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، أهمية إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال لتحقيق الاستقرار المالي، مما يتطلب المراقبة المستمرة لمعالجة المخاطر المحتملة وانقطاعات الأعمال، مبيناً أن البنك المركزي السعودي يتبع إطار عمل لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال؛ لتحقيق الكفاءة التشغيلية، والحفاظ على سمعة البنك المركزي وأهدافه الإستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة 2030.

وتعدّ لجنة البنوك المركزية إحدى الجهات التي أُنشئت في عام 2013م؛ لتسلط الضوء على أخبار وأعمال البنوك المركزية لأكثر من 140 دولة، والتي تضم في عضويتها مستشارين واقتصاديين، وكذلك العديد من محافظي البنوك المركزية السابقين، إضافة إلى اقتصاديين حائزين على جائزة نوبل؛ وذلك لإبراز وتقييم المبادرات والأعمال المتميزة للبنوك المركزية في العالم، التي تركز على تطبيق أفضل الممارسات الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي السعودي قد حاز جائزة أفضل مبادرة لإطار إدارة المخاطر والالتزام في عام 2017م، وكذلك جائزة مدير المخاطر للعام 2019م.

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