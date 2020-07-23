النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مصدر مسؤول: "ضريبة الدخل" لم يسبق نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية وليس مطروحًا للنقاش أساسًا

ملتقى آفاق معرفية الصيفي الافتراضي بجامعة بيشة يختتم فعالياته

بمشاركة 18 ألف مستفيد وأقيم على مدى 5 أسابيع وضم 126 فعالية

اختتم ملتقى آفاق معرفية الصيفي الافتراضي بجامعة بيشة فعالياته أمس الثلاثاء (30 من ذي القعدة 1441هـ) مسجلاً حضور 18844 مشاركًا ومشاركة في 126 فعالية تم تنفيذها خلال الفترة من 1-30 ذي القعدة 1441هـ، ضمن برامج مبادرة إمارة منطقة عسير "حسن الوفادة" في نسختها الثانية برعاية أمير منطقة عسير؛ الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعلن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي في ختام الفعاليات نجاح الملتقى، حيث ضم فعاليات ثقافية واجتماعية وصحية وتقنية عبر الوسائط الإلكترونية المعتمدة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمدربين والمتخصصين.

وأضاف أن الملتقى حقق أهدافه ولله الحمد والمشتملة على تعزيز جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا، من خلال استثمار الإجازة الصيفية لتنمية قدرات أفراد المجتمع وقطاعاته ومنسوبي الجامعة، بجانب تعزيز الشراكات المجتمعية، وتعميق التواصل والتفاعل والتكامل بين كل القطاعات الخدمية في المنطقة، وتطوير مهارات الأفراد في التعامل مع الأزمات بشكل إيجابي، واستثمار القدرات والإمكانات لتحقيق رسالة الجامعة.

وأبان الدكتور صفحي أن إحصائية الحضور الأسبوعية للمشاركين في الملتقى بلغت في الأسبوع الأول 5084 مشاركًا ومشاركة، وفي الأسبوع الثاني 2743، و3042 في الأسبوع الثالث، و3169 في الأسبوع الرابع، و4806 في الأسبوع الخامس والأخير. لافتًا إلى أن المستفيدين كانوا من منسوبي الجامعة ومختلف فئات المجتمع المحلي بمحافظات منطقة عسير ومناطق المملكة. مثمنًا رعاية ودعم سمو أمير منطقة عسير للملتقى، ومنوهًا بجهود اللجنة المنظمة والعاملين في اللجان الفرعية بالكليات الذين أسهموا في تحقيق هذا النجاح.

يُشار إلى أن ملتقى آفاق معرفية الصيفي بجامعة بيشة أقام فعالياته الافتراضية لمدة شهر بواقع ثلاثة أيام أسبوعيًا (الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء) على ثلاث فترات يومية، حيث كانت الفترة الأولى من الساعة 10-12 ظهرًا، والفترة الثانية من الساعة 1-3 عصرًا، والفترة الثالثة من الساعة 9-11 مساءً، وتكونت الفعاليات من محاضرات، وندوات، وبرامج ودورات تدريبية، وورش عمل، وجلسات علمية، واستشارات طبية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
ملتقى آفاق معرفية الصيفي الافتراضي بجامعة بيشة يختتم فعالياته
سبق

اختتم ملتقى آفاق معرفية الصيفي الافتراضي بجامعة بيشة فعالياته أمس الثلاثاء (30 من ذي القعدة 1441هـ) مسجلاً حضور 18844 مشاركًا ومشاركة في 126 فعالية تم تنفيذها خلال الفترة من 1-30 ذي القعدة 1441هـ، ضمن برامج مبادرة إمارة منطقة عسير "حسن الوفادة" في نسختها الثانية برعاية أمير منطقة عسير؛ الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعلن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي في ختام الفعاليات نجاح الملتقى، حيث ضم فعاليات ثقافية واجتماعية وصحية وتقنية عبر الوسائط الإلكترونية المعتمدة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمدربين والمتخصصين.

وأضاف أن الملتقى حقق أهدافه ولله الحمد والمشتملة على تعزيز جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا، من خلال استثمار الإجازة الصيفية لتنمية قدرات أفراد المجتمع وقطاعاته ومنسوبي الجامعة، بجانب تعزيز الشراكات المجتمعية، وتعميق التواصل والتفاعل والتكامل بين كل القطاعات الخدمية في المنطقة، وتطوير مهارات الأفراد في التعامل مع الأزمات بشكل إيجابي، واستثمار القدرات والإمكانات لتحقيق رسالة الجامعة.

وأبان الدكتور صفحي أن إحصائية الحضور الأسبوعية للمشاركين في الملتقى بلغت في الأسبوع الأول 5084 مشاركًا ومشاركة، وفي الأسبوع الثاني 2743، و3042 في الأسبوع الثالث، و3169 في الأسبوع الرابع، و4806 في الأسبوع الخامس والأخير. لافتًا إلى أن المستفيدين كانوا من منسوبي الجامعة ومختلف فئات المجتمع المحلي بمحافظات منطقة عسير ومناطق المملكة. مثمنًا رعاية ودعم سمو أمير منطقة عسير للملتقى، ومنوهًا بجهود اللجنة المنظمة والعاملين في اللجان الفرعية بالكليات الذين أسهموا في تحقيق هذا النجاح.

يُشار إلى أن ملتقى آفاق معرفية الصيفي بجامعة بيشة أقام فعالياته الافتراضية لمدة شهر بواقع ثلاثة أيام أسبوعيًا (الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء) على ثلاث فترات يومية، حيث كانت الفترة الأولى من الساعة 10-12 ظهرًا، والفترة الثانية من الساعة 1-3 عصرًا، والفترة الثالثة من الساعة 9-11 مساءً، وتكونت الفعاليات من محاضرات، وندوات، وبرامج ودورات تدريبية، وورش عمل، وجلسات علمية، واستشارات طبية.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
01:40 AM

ملتقى آفاق معرفية الصيفي الافتراضي بجامعة بيشة يختتم فعالياته

بمشاركة 18 ألف مستفيد وأقيم على مدى 5 أسابيع وضم 126 فعالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
0
6

اختتم ملتقى آفاق معرفية الصيفي الافتراضي بجامعة بيشة فعالياته أمس الثلاثاء (30 من ذي القعدة 1441هـ) مسجلاً حضور 18844 مشاركًا ومشاركة في 126 فعالية تم تنفيذها خلال الفترة من 1-30 ذي القعدة 1441هـ، ضمن برامج مبادرة إمارة منطقة عسير "حسن الوفادة" في نسختها الثانية برعاية أمير منطقة عسير؛ الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعلن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي في ختام الفعاليات نجاح الملتقى، حيث ضم فعاليات ثقافية واجتماعية وصحية وتقنية عبر الوسائط الإلكترونية المعتمدة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمدربين والمتخصصين.

وأضاف أن الملتقى حقق أهدافه ولله الحمد والمشتملة على تعزيز جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا، من خلال استثمار الإجازة الصيفية لتنمية قدرات أفراد المجتمع وقطاعاته ومنسوبي الجامعة، بجانب تعزيز الشراكات المجتمعية، وتعميق التواصل والتفاعل والتكامل بين كل القطاعات الخدمية في المنطقة، وتطوير مهارات الأفراد في التعامل مع الأزمات بشكل إيجابي، واستثمار القدرات والإمكانات لتحقيق رسالة الجامعة.

وأبان الدكتور صفحي أن إحصائية الحضور الأسبوعية للمشاركين في الملتقى بلغت في الأسبوع الأول 5084 مشاركًا ومشاركة، وفي الأسبوع الثاني 2743، و3042 في الأسبوع الثالث، و3169 في الأسبوع الرابع، و4806 في الأسبوع الخامس والأخير. لافتًا إلى أن المستفيدين كانوا من منسوبي الجامعة ومختلف فئات المجتمع المحلي بمحافظات منطقة عسير ومناطق المملكة. مثمنًا رعاية ودعم سمو أمير منطقة عسير للملتقى، ومنوهًا بجهود اللجنة المنظمة والعاملين في اللجان الفرعية بالكليات الذين أسهموا في تحقيق هذا النجاح.

يُشار إلى أن ملتقى آفاق معرفية الصيفي بجامعة بيشة أقام فعالياته الافتراضية لمدة شهر بواقع ثلاثة أيام أسبوعيًا (الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء) على ثلاث فترات يومية، حيث كانت الفترة الأولى من الساعة 10-12 ظهرًا، والفترة الثانية من الساعة 1-3 عصرًا، والفترة الثالثة من الساعة 9-11 مساءً، وتكونت الفعاليات من محاضرات، وندوات، وبرامج ودورات تدريبية، وورش عمل، وجلسات علمية، واستشارات طبية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,970
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,499
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,103
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,222

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة