متحدث الأرصاد: انخفاضٌ متوقع في حرارة البحر الأحمر خلال العقود المقبلة
جامعة "كاوست": التقلب طويل الأجل للمحيط سيدخل مرحلة عكسية الأعوام القادمة
قال الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني: من المتوقع انخفاض حرارة البحر الأحمر خلال العقود المقبلة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: انخفاضٌ متوقع في حرارة البحر الأحمر خلال العقود المقبلة، يُتوقع أن تؤثر على الظواهر الجوية المحتملة.
وتابع: جامعة "كاوست" توصلت إلى أن التقلب طويل الأجل للمحيط الأطلسي عدّل احترار البحر الأحمر للعقود (3) الماضية، وسوف يدخل مرحلة عكسية في الأعوام القادمة، مع بلوغ ذروته في العقد الماضي.
متحدث الأرصاد: انخفاضٌ متوقع في حرارة البحر الأحمر خلال العقود المقبلة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-10-18
قال الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني: من المتوقع انخفاض حرارة البحر الأحمر خلال العقود المقبلة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: انخفاضٌ متوقع في حرارة البحر الأحمر خلال العقود المقبلة، يُتوقع أن تؤثر على الظواهر الجوية المحتملة.
وتابع: جامعة "كاوست" توصلت إلى أن التقلب طويل الأجل للمحيط الأطلسي عدّل احترار البحر الأحمر للعقود (3) الماضية، وسوف يدخل مرحلة عكسية في الأعوام القادمة، مع بلوغ ذروته في العقد الماضي.
18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
01:13 PM
متحدث الأرصاد: انخفاضٌ متوقع في حرارة البحر الأحمر خلال العقود المقبلة
جامعة "كاوست": التقلب طويل الأجل للمحيط سيدخل مرحلة عكسية الأعوام القادمة
قال الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني: من المتوقع انخفاض حرارة البحر الأحمر خلال العقود المقبلة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: انخفاضٌ متوقع في حرارة البحر الأحمر خلال العقود المقبلة، يُتوقع أن تؤثر على الظواهر الجوية المحتملة.
وتابع: جامعة "كاوست" توصلت إلى أن التقلب طويل الأجل للمحيط الأطلسي عدّل احترار البحر الأحمر للعقود (3) الماضية، وسوف يدخل مرحلة عكسية في الأعوام القادمة، مع بلوغ ذروته في العقد الماضي.