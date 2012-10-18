متحدث الأرصاد: انخفاضٌ متوقع في حرارة البحر الأحمر خلال العقود المقبلة

جامعة "كاوست": التقلب طويل الأجل للمحيط سيدخل مرحلة عكسية الأعوام القادمة

قال الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني: من المتوقع انخفاض حرارة البحر الأحمر خلال العقود المقبلة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: انخفاضٌ متوقع في حرارة البحر الأحمر خلال العقود المقبلة، يُتوقع أن تؤثر على الظواهر الجوية المحتملة.

وتابع: جامعة "كاوست" توصلت إلى أن التقلب طويل الأجل للمحيط الأطلسي عدّل احترار البحر الأحمر للعقود (3) الماضية، وسوف يدخل مرحلة عكسية في الأعوام القادمة، مع بلوغ ذروته في العقد الماضي.