النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مؤسسة النقد" تصدر مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية

ستحل محل دليل الالتزام بالأنظمة

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" صدور مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، التي ستحل محل دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة الصادر في عام (1429هـ / 2008م).

ويأتي إصدار هذه المبادئ ضمن جهود مؤسسة النقد الرامية إلى تعزيز الممارسات السليمة في المؤسسات المصرفية وتفعيل الأدوار الرقابية فيها، إلى جانب التأكيد المستمر على أن تكون سياسات وإجراءات الالتزام فعالة ومطبقة، وأن لدى الإدارة العليا في المؤسسات المصرفية إجراءات تصحيح مناسبة لمعالجة أي حالة من حالات عدم الالتزام أو القصور عند رصدها.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي الراغبين بالاطلاع على مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، إلى زيارة موقع المؤسسة عبر الرابط:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مؤسسة النقد" تصدر مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية
سبق

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" صدور مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، التي ستحل محل دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة الصادر في عام (1429هـ / 2008م).

ويأتي إصدار هذه المبادئ ضمن جهود مؤسسة النقد الرامية إلى تعزيز الممارسات السليمة في المؤسسات المصرفية وتفعيل الأدوار الرقابية فيها، إلى جانب التأكيد المستمر على أن تكون سياسات وإجراءات الالتزام فعالة ومطبقة، وأن لدى الإدارة العليا في المؤسسات المصرفية إجراءات تصحيح مناسبة لمعالجة أي حالة من حالات عدم الالتزام أو القصور عند رصدها.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي الراغبين بالاطلاع على مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، إلى زيارة موقع المؤسسة عبر الرابط:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
06:42 PM

"مؤسسة النقد" تصدر مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية

ستحل محل دليل الالتزام بالأنظمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
3,053

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" صدور مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، التي ستحل محل دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة الصادر في عام (1429هـ / 2008م).

ويأتي إصدار هذه المبادئ ضمن جهود مؤسسة النقد الرامية إلى تعزيز الممارسات السليمة في المؤسسات المصرفية وتفعيل الأدوار الرقابية فيها، إلى جانب التأكيد المستمر على أن تكون سياسات وإجراءات الالتزام فعالة ومطبقة، وأن لدى الإدارة العليا في المؤسسات المصرفية إجراءات تصحيح مناسبة لمعالجة أي حالة من حالات عدم الالتزام أو القصور عند رصدها.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي الراغبين بالاطلاع على مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، إلى زيارة موقع المؤسسة عبر الرابط:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,195
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,030
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,893
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,717

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة