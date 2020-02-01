النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طلاب جامعة الطائف يشاركون في دراسات هندسية لقصري شبرا وجبرة

للحفاظ على قيمتهما التاريخية ولتنشيط السياحة الداخلية

يشارك طلاب كلية الهندسة بجامعة الطائف، في تنفيذ دراسات هندسية متنوعة لقصري شبرا وجبرة التاريخيين، بإشراف مجموعة من أساتذة الكلية، وبالتعاون مع المركز الوطني للتراث العمراني بالهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني.

ويأتي تنفيذ الدراسات الهندسية بالقصرين التاريخيين، تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين جامعة الطائف وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف.

وتشمل الدراسات عمل تطوير المنطقة المحيطة بالقصرين، وعمل دراسات تفصيلية إنشائية، وتحليل الوضع الراهن، وكفاءة الطاقة، والحركة المرورية.

وتهدف الدراسات الهندسية الجارية إلى الحفاظ على القيمة التاريخية لقصري شبرا وجبرة وفتحهما للزائرين لتنشيط حركة السياحة الداخلية، بما يدعم قطاع السياحة والاستثمار.

وتضمنت أعمال المشروع تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية للقصرين، وعقد اجتماعات وورش العمل بين منسوبي الجامعة والهيئة.

يذكر أن الدراسات الهندسية لقصري شبرا وجبرة التاريخيين، تأتي ضمن مبادرة (لفتة) للمباني التاريخية والتراثية بمحافظة الطائف، لدعم جهود الحفاظ على هذه المباني، كونها تعد شواهد أساسية على التطور الإنساني، وتبرز من خلالها القيم الحضارية والاجتماعية والدينية السائدة في هذه المدينة السياحية العريقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
طلاب جامعة الطائف يشاركون في دراسات هندسية لقصري شبرا وجبرة
سبق

يشارك طلاب كلية الهندسة بجامعة الطائف، في تنفيذ دراسات هندسية متنوعة لقصري شبرا وجبرة التاريخيين، بإشراف مجموعة من أساتذة الكلية، وبالتعاون مع المركز الوطني للتراث العمراني بالهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني.

ويأتي تنفيذ الدراسات الهندسية بالقصرين التاريخيين، تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين جامعة الطائف وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف.

وتشمل الدراسات عمل تطوير المنطقة المحيطة بالقصرين، وعمل دراسات تفصيلية إنشائية، وتحليل الوضع الراهن، وكفاءة الطاقة، والحركة المرورية.

وتهدف الدراسات الهندسية الجارية إلى الحفاظ على القيمة التاريخية لقصري شبرا وجبرة وفتحهما للزائرين لتنشيط حركة السياحة الداخلية، بما يدعم قطاع السياحة والاستثمار.

وتضمنت أعمال المشروع تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية للقصرين، وعقد اجتماعات وورش العمل بين منسوبي الجامعة والهيئة.

يذكر أن الدراسات الهندسية لقصري شبرا وجبرة التاريخيين، تأتي ضمن مبادرة (لفتة) للمباني التاريخية والتراثية بمحافظة الطائف، لدعم جهود الحفاظ على هذه المباني، كونها تعد شواهد أساسية على التطور الإنساني، وتبرز من خلالها القيم الحضارية والاجتماعية والدينية السائدة في هذه المدينة السياحية العريقة.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
05:53 PM

طلاب جامعة الطائف يشاركون في دراسات هندسية لقصري شبرا وجبرة

للحفاظ على قيمتهما التاريخية ولتنشيط السياحة الداخلية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
89

يشارك طلاب كلية الهندسة بجامعة الطائف، في تنفيذ دراسات هندسية متنوعة لقصري شبرا وجبرة التاريخيين، بإشراف مجموعة من أساتذة الكلية، وبالتعاون مع المركز الوطني للتراث العمراني بالهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني.

ويأتي تنفيذ الدراسات الهندسية بالقصرين التاريخيين، تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين جامعة الطائف وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف.

وتشمل الدراسات عمل تطوير المنطقة المحيطة بالقصرين، وعمل دراسات تفصيلية إنشائية، وتحليل الوضع الراهن، وكفاءة الطاقة، والحركة المرورية.

وتهدف الدراسات الهندسية الجارية إلى الحفاظ على القيمة التاريخية لقصري شبرا وجبرة وفتحهما للزائرين لتنشيط حركة السياحة الداخلية، بما يدعم قطاع السياحة والاستثمار.

وتضمنت أعمال المشروع تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية للقصرين، وعقد اجتماعات وورش العمل بين منسوبي الجامعة والهيئة.

يذكر أن الدراسات الهندسية لقصري شبرا وجبرة التاريخيين، تأتي ضمن مبادرة (لفتة) للمباني التاريخية والتراثية بمحافظة الطائف، لدعم جهود الحفاظ على هذه المباني، كونها تعد شواهد أساسية على التطور الإنساني، وتبرز من خلالها القيم الحضارية والاجتماعية والدينية السائدة في هذه المدينة السياحية العريقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,185
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,334
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,733
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,379

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة