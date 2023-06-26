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26 % زيادة في أعداد الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز

استقبل سفناً عملاقة طولها 400 متر وعمقها يصل 16 متراً

حقّق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، خلال مايو لعام 2019م، ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة بواقع (746,401) حاوية، بنسبة زيادة بلغت 26.52 %، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م، وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ".

وسبق أن حقق الميناء نمواً لافتاً في عمليات المناولة خلال الربع الأول من عام 2019م، عبر تسجيله زيادة في إجمالي البضائع المناولة بواقع (9) ملايين طن، بنسبة زيادة بلغت 24.3 %، فيما بلغ عدد الحاويات (418) ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 13.5 %، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م.

يُذكر أن محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام استقبلت أخيراً، أكبر سفينة حاويات في تاريخ الموانئ السعودية، عبر السفينة العملاقة (cosco solar) التي يبلغ طولها 400 متر و59 متراً عرضا وبطاقة استيعابية تصل إلى 21300 حاوية نمطية، إضافة إلى عمق يصل إلى 16 متراً، وذلك في رحلتها الأولى منذ تدشينها بداية عام 2019م.

كما سجّل الميناء مرور شهر تاريخي (مايو 2019) يُضاف إلى سجله الحافل بالإنجازات، حيث استقبل فيه سفناً عملاقة يصل طولها إلى 400 متر وعمقها إلى 16 متراً بحمولة تصل إلى 19 ألف حاوية قياسية، والتي كان آخرها سفينة الصين العالمية الضخمة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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26 % زيادة في أعداد الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز
سبق

حقّق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، خلال مايو لعام 2019م، ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة بواقع (746,401) حاوية، بنسبة زيادة بلغت 26.52 %، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م، وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ".

وسبق أن حقق الميناء نمواً لافتاً في عمليات المناولة خلال الربع الأول من عام 2019م، عبر تسجيله زيادة في إجمالي البضائع المناولة بواقع (9) ملايين طن، بنسبة زيادة بلغت 24.3 %، فيما بلغ عدد الحاويات (418) ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 13.5 %، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م.

يُذكر أن محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام استقبلت أخيراً، أكبر سفينة حاويات في تاريخ الموانئ السعودية، عبر السفينة العملاقة (cosco solar) التي يبلغ طولها 400 متر و59 متراً عرضا وبطاقة استيعابية تصل إلى 21300 حاوية نمطية، إضافة إلى عمق يصل إلى 16 متراً، وذلك في رحلتها الأولى منذ تدشينها بداية عام 2019م.

كما سجّل الميناء مرور شهر تاريخي (مايو 2019) يُضاف إلى سجله الحافل بالإنجازات، حيث استقبل فيه سفناً عملاقة يصل طولها إلى 400 متر وعمقها إلى 16 متراً بحمولة تصل إلى 19 ألف حاوية قياسية، والتي كان آخرها سفينة الصين العالمية الضخمة.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
01:00 PM

26 % زيادة في أعداد الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز

استقبل سفناً عملاقة طولها 400 متر وعمقها يصل 16 متراً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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حقّق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، خلال مايو لعام 2019م، ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة بواقع (746,401) حاوية، بنسبة زيادة بلغت 26.52 %، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م، وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ".

وسبق أن حقق الميناء نمواً لافتاً في عمليات المناولة خلال الربع الأول من عام 2019م، عبر تسجيله زيادة في إجمالي البضائع المناولة بواقع (9) ملايين طن، بنسبة زيادة بلغت 24.3 %، فيما بلغ عدد الحاويات (418) ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 13.5 %، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م.

يُذكر أن محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام استقبلت أخيراً، أكبر سفينة حاويات في تاريخ الموانئ السعودية، عبر السفينة العملاقة (cosco solar) التي يبلغ طولها 400 متر و59 متراً عرضا وبطاقة استيعابية تصل إلى 21300 حاوية نمطية، إضافة إلى عمق يصل إلى 16 متراً، وذلك في رحلتها الأولى منذ تدشينها بداية عام 2019م.

كما سجّل الميناء مرور شهر تاريخي (مايو 2019) يُضاف إلى سجله الحافل بالإنجازات، حيث استقبل فيه سفناً عملاقة يصل طولها إلى 400 متر وعمقها إلى 16 متراً بحمولة تصل إلى 19 ألف حاوية قياسية، والتي كان آخرها سفينة الصين العالمية الضخمة.

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