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شؤون الحرمين توزّع 5 آلاف مظلة بالمسجد الحرام

في إطار تنفيذ مبادرة "مظلتك بين يديك"

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، بتوزيع خمسة آلاف مظلة على المعتمرين في صحن المطاف والمصلين وعلى العاملين في المسجد الحرام.

جاء ذلك ضمن مبادرة "مظلتك بين يديك" أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، التي تهدف إلى عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.

وتأتي المبادرة لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة وأبطال الأمن والصحة والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.

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شؤون الحرمين توزّع 5 آلاف مظلة بالمسجد الحرام
سبق

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، بتوزيع خمسة آلاف مظلة على المعتمرين في صحن المطاف والمصلين وعلى العاملين في المسجد الحرام.

جاء ذلك ضمن مبادرة "مظلتك بين يديك" أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، التي تهدف إلى عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.

وتأتي المبادرة لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة وأبطال الأمن والصحة والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
04:24 PM

شؤون الحرمين توزّع 5 آلاف مظلة بالمسجد الحرام

في إطار تنفيذ مبادرة "مظلتك بين يديك"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، بتوزيع خمسة آلاف مظلة على المعتمرين في صحن المطاف والمصلين وعلى العاملين في المسجد الحرام.

جاء ذلك ضمن مبادرة "مظلتك بين يديك" أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، التي تهدف إلى عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.

وتأتي المبادرة لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة وأبطال الأمن والصحة والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.

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