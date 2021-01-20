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"كراني": احذروا الصقيع والضباب على الطرقات

أعلن دخول الزائر القطبي للرياض في هذا التوقيت

توقَّع خبير الطقس حسن كراني أن يدخل الزائر القطبي العاصمة الرياض محذرًا من التيار البارد النشط والصقيع والضباب على الطرقات.

وقال "كراني" إن أجواء العاصمة الرياض تنتظر تحرُّك ودخول الزائر القطبي مع الساعة الثالثة فجرًا من الشمال تاركًا خلفه حرارة لامست الصفر ودونه، وطبقة سميكة من الصقيع والضباب.

وأضاف: سيغطي أجواء العاصمة التاسعة صباحًا؛ احذروا التيار البارد النشط والصقيع والضباب على الطرقات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كراني": احذروا الصقيع والضباب على الطرقات
سبق

توقَّع خبير الطقس حسن كراني أن يدخل الزائر القطبي العاصمة الرياض محذرًا من التيار البارد النشط والصقيع والضباب على الطرقات.

وقال "كراني" إن أجواء العاصمة الرياض تنتظر تحرُّك ودخول الزائر القطبي مع الساعة الثالثة فجرًا من الشمال تاركًا خلفه حرارة لامست الصفر ودونه، وطبقة سميكة من الصقيع والضباب.

وأضاف: سيغطي أجواء العاصمة التاسعة صباحًا؛ احذروا التيار البارد النشط والصقيع والضباب على الطرقات.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
11:36 PM

"كراني": احذروا الصقيع والضباب على الطرقات

أعلن دخول الزائر القطبي للرياض في هذا التوقيت

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
1,115

توقَّع خبير الطقس حسن كراني أن يدخل الزائر القطبي العاصمة الرياض محذرًا من التيار البارد النشط والصقيع والضباب على الطرقات.

وقال "كراني" إن أجواء العاصمة الرياض تنتظر تحرُّك ودخول الزائر القطبي مع الساعة الثالثة فجرًا من الشمال تاركًا خلفه حرارة لامست الصفر ودونه، وطبقة سميكة من الصقيع والضباب.

وأضاف: سيغطي أجواء العاصمة التاسعة صباحًا؛ احذروا التيار البارد النشط والصقيع والضباب على الطرقات.

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