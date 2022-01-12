رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمَّن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الفقرة، والمسيجيد، واليتمة، وطاشا، ووادي الفرع).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.