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السعودية تسلم المجلس الإسلامي لجنوب السودان الدفعة الأولى من المصحف الشريف

مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإسلامية يشيد بجهود المملكة في تقديم المساعدات

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، والسفير غير المقيم لدى جمهورية جنوب السودان علي بن حسن جعفر، أمس الأول، الدفعة الأولى من المصحف الشريف المقدمة من المملكة.

جاء ذلك لدى زيارته لمقر الأمانة العامة للمجلس الإسلامي لجنوب السودان بمدينة جوبا، حيث كان في استقباله مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإسلامية الشيخ جمعة سعيد علي، والأمين العام المكلف الشيخ عبدالله برج روال، ومقرر هيئة شورى المجلس سلام جابر، وعدد من أمناء الأمانات بالمجلس.

وثمن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإسلامية، جهود المملكة العربية السعودية في تقديم المساعدات، ودعم التعليم الديني.
وتم توزيع المصحف الشريف للخلاوي ومراكز تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد المركزية، وعددها (9) خلاوي ومركز تحفيظ للقرآن.

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان السفير غير المقيم لدى جمهورية جنوب السودان علي جعفر المصحف الشريف جوبا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تسلم المجلس الإسلامي لجنوب السودان الدفعة الأولى من المصحف الشريف
سبق

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، والسفير غير المقيم لدى جمهورية جنوب السودان علي بن حسن جعفر، أمس الأول، الدفعة الأولى من المصحف الشريف المقدمة من المملكة.

جاء ذلك لدى زيارته لمقر الأمانة العامة للمجلس الإسلامي لجنوب السودان بمدينة جوبا، حيث كان في استقباله مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإسلامية الشيخ جمعة سعيد علي، والأمين العام المكلف الشيخ عبدالله برج روال، ومقرر هيئة شورى المجلس سلام جابر، وعدد من أمناء الأمانات بالمجلس.

وثمن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإسلامية، جهود المملكة العربية السعودية في تقديم المساعدات، ودعم التعليم الديني.
وتم توزيع المصحف الشريف للخلاوي ومراكز تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد المركزية، وعددها (9) خلاوي ومركز تحفيظ للقرآن.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
07:40 PM

السعودية تسلم المجلس الإسلامي لجنوب السودان الدفعة الأولى من المصحف الشريف

مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإسلامية يشيد بجهود المملكة في تقديم المساعدات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، والسفير غير المقيم لدى جمهورية جنوب السودان علي بن حسن جعفر، أمس الأول، الدفعة الأولى من المصحف الشريف المقدمة من المملكة.

جاء ذلك لدى زيارته لمقر الأمانة العامة للمجلس الإسلامي لجنوب السودان بمدينة جوبا، حيث كان في استقباله مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإسلامية الشيخ جمعة سعيد علي، والأمين العام المكلف الشيخ عبدالله برج روال، ومقرر هيئة شورى المجلس سلام جابر، وعدد من أمناء الأمانات بالمجلس.

وثمن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإسلامية، جهود المملكة العربية السعودية في تقديم المساعدات، ودعم التعليم الديني.
وتم توزيع المصحف الشريف للخلاوي ومراكز تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد المركزية، وعددها (9) خلاوي ومركز تحفيظ للقرآن.

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