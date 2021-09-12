النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"المزيد" محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني و"القاضي" نائبًا لوزير الرياضة

بأمر الملك.. إعفاء "النفيسي" وتعيين "الفيصل" رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"الربيعة" يناقش آلية تطبيق خدمة ترخيص الترميز الطبي بالمملكة

خلال الاجتماع الخامس والتسعين للمجلس الصحي السعودي

رأس وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، الاجتماع الخامس والتسعين للمجلس الذي عُقد في مقر المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية في مدينة الرياض، وتمت خلاله مناقشة الخدمات التي يقدمها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" في تقييم القطاعات الصحية الحكومية.

وناقش المجلس كذلك منهجية السعة والطلب التي تهدف إلى مساعدة القطاعات الصحية لتخطيط التوسعات المستقبلية في تقديم الخدمة بما يتفق مع احتياجات السكان لخدمات الرعاية الصحية المعدة من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والاطلاع على الخطة التنفيذية التي سيتم تطبيقها تمهيداً لاعتمادها.

واطّلع المجلس على آلية تطبيق خدمة ترخيص الترميز الطبي "المحدثة"، وذلك لدعم أعمال المركز الوطني للمعلومات الصحية والمهام المناطة به، فيما يتعلق بإدارة البيانات وتعزيز التطبيق الأمثل لنظام الترميز الطبي لدى الجهات الصحية في المملكة، وتزويدها بنظم الترميز والمعايير الموحدة والمعتمدة في هذا الشأن.

وفي ختام الاجتماع تم الاطّلاع على مقترح تشكيل لجان وطنية تحت مظلة الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، لجنة وطنية لطب الأسنان، ولجنة وطنية للتأهيل الطبي، ومن مهامها دراسة الموضوعات العلمية والصحية المُحالة من الأمانة العامة والمجلس، وإعداد السياسات والمعايير ومراجعة التشريعات والأنظمة الخاصة باختصاصاتها العلمية والصحية واقتراح تعديلها حسب التخصص أو المجال، واقتراح القواعد الإجرائية والفنية في مجالها، وأيّ مهام أخرى تضاف إلى اللجنة في مجال تخصصها.

وعلى هامش الاجتماع قام وزير الصحة وأعضاء المجلس بجولة في مقر المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية، وقدم المدير العام للمركز الدكتور جميل أبو العينين شرحاً شاملاً عن مهام المركز وما يقوم به من أعمال في الرصد والمتابعة الدقيقة للأزمات والكوارث، وجميع الأحداث الصحية المؤثرة على صحة الأفراد التي قد تتسبب في إصابات جماعية سواء كانت أمراضاً معدية أو حرائق أو حوادث بشرية، كما اطّلع وأعضاء المجلس على متابعة أداء المستشفيات والمناطق في التعامل معها، وكذلك البلاغات المتعلقة بالأوبئة المستجدة مثل مرض كورونا المستجد، وما ينفذه المركز من الإجراءات الرسمية والسريعة بين وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى ذوات العلاقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الربيعة" يناقش آلية تطبيق خدمة ترخيص الترميز الطبي بالمملكة
سبق

رأس وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، الاجتماع الخامس والتسعين للمجلس الذي عُقد في مقر المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية في مدينة الرياض، وتمت خلاله مناقشة الخدمات التي يقدمها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" في تقييم القطاعات الصحية الحكومية.

وناقش المجلس كذلك منهجية السعة والطلب التي تهدف إلى مساعدة القطاعات الصحية لتخطيط التوسعات المستقبلية في تقديم الخدمة بما يتفق مع احتياجات السكان لخدمات الرعاية الصحية المعدة من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والاطلاع على الخطة التنفيذية التي سيتم تطبيقها تمهيداً لاعتمادها.

واطّلع المجلس على آلية تطبيق خدمة ترخيص الترميز الطبي "المحدثة"، وذلك لدعم أعمال المركز الوطني للمعلومات الصحية والمهام المناطة به، فيما يتعلق بإدارة البيانات وتعزيز التطبيق الأمثل لنظام الترميز الطبي لدى الجهات الصحية في المملكة، وتزويدها بنظم الترميز والمعايير الموحدة والمعتمدة في هذا الشأن.

وفي ختام الاجتماع تم الاطّلاع على مقترح تشكيل لجان وطنية تحت مظلة الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، لجنة وطنية لطب الأسنان، ولجنة وطنية للتأهيل الطبي، ومن مهامها دراسة الموضوعات العلمية والصحية المُحالة من الأمانة العامة والمجلس، وإعداد السياسات والمعايير ومراجعة التشريعات والأنظمة الخاصة باختصاصاتها العلمية والصحية واقتراح تعديلها حسب التخصص أو المجال، واقتراح القواعد الإجرائية والفنية في مجالها، وأيّ مهام أخرى تضاف إلى اللجنة في مجال تخصصها.

وعلى هامش الاجتماع قام وزير الصحة وأعضاء المجلس بجولة في مقر المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية، وقدم المدير العام للمركز الدكتور جميل أبو العينين شرحاً شاملاً عن مهام المركز وما يقوم به من أعمال في الرصد والمتابعة الدقيقة للأزمات والكوارث، وجميع الأحداث الصحية المؤثرة على صحة الأفراد التي قد تتسبب في إصابات جماعية سواء كانت أمراضاً معدية أو حرائق أو حوادث بشرية، كما اطّلع وأعضاء المجلس على متابعة أداء المستشفيات والمناطق في التعامل معها، وكذلك البلاغات المتعلقة بالأوبئة المستجدة مثل مرض كورونا المستجد، وما ينفذه المركز من الإجراءات الرسمية والسريعة بين وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى ذوات العلاقة.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
05:49 PM

"الربيعة" يناقش آلية تطبيق خدمة ترخيص الترميز الطبي بالمملكة

خلال الاجتماع الخامس والتسعين للمجلس الصحي السعودي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
1,308

رأس وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، الاجتماع الخامس والتسعين للمجلس الذي عُقد في مقر المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية في مدينة الرياض، وتمت خلاله مناقشة الخدمات التي يقدمها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" في تقييم القطاعات الصحية الحكومية.

وناقش المجلس كذلك منهجية السعة والطلب التي تهدف إلى مساعدة القطاعات الصحية لتخطيط التوسعات المستقبلية في تقديم الخدمة بما يتفق مع احتياجات السكان لخدمات الرعاية الصحية المعدة من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والاطلاع على الخطة التنفيذية التي سيتم تطبيقها تمهيداً لاعتمادها.

واطّلع المجلس على آلية تطبيق خدمة ترخيص الترميز الطبي "المحدثة"، وذلك لدعم أعمال المركز الوطني للمعلومات الصحية والمهام المناطة به، فيما يتعلق بإدارة البيانات وتعزيز التطبيق الأمثل لنظام الترميز الطبي لدى الجهات الصحية في المملكة، وتزويدها بنظم الترميز والمعايير الموحدة والمعتمدة في هذا الشأن.

وفي ختام الاجتماع تم الاطّلاع على مقترح تشكيل لجان وطنية تحت مظلة الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، لجنة وطنية لطب الأسنان، ولجنة وطنية للتأهيل الطبي، ومن مهامها دراسة الموضوعات العلمية والصحية المُحالة من الأمانة العامة والمجلس، وإعداد السياسات والمعايير ومراجعة التشريعات والأنظمة الخاصة باختصاصاتها العلمية والصحية واقتراح تعديلها حسب التخصص أو المجال، واقتراح القواعد الإجرائية والفنية في مجالها، وأيّ مهام أخرى تضاف إلى اللجنة في مجال تخصصها.

وعلى هامش الاجتماع قام وزير الصحة وأعضاء المجلس بجولة في مقر المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية، وقدم المدير العام للمركز الدكتور جميل أبو العينين شرحاً شاملاً عن مهام المركز وما يقوم به من أعمال في الرصد والمتابعة الدقيقة للأزمات والكوارث، وجميع الأحداث الصحية المؤثرة على صحة الأفراد التي قد تتسبب في إصابات جماعية سواء كانت أمراضاً معدية أو حرائق أو حوادث بشرية، كما اطّلع وأعضاء المجلس على متابعة أداء المستشفيات والمناطق في التعامل معها، وكذلك البلاغات المتعلقة بالأوبئة المستجدة مثل مرض كورونا المستجد، وما ينفذه المركز من الإجراءات الرسمية والسريعة بين وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى ذوات العلاقة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,593
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,611
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,827
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,948

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة