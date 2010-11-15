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"نواف بن فيصل": سعيد بالدعوة للمشاركة في موسم الرياض في "ليلة أسير الشوق"

مشيداً بجهود هيئة الترفيه لتنفيذ وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة بإسعاد المواطنين

عبر الأمير الشاعر نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، عن سعادته البالغة بالدعوة الكريمة بالمشاركة في موسم الرياض الذي هيأته قيادتنا الرشيدة حفظها الله للوطن وللمواطنين والمقيمين ولكافة الأصدقاء من دول العالم للإتيان بكل ما هو مبهج ترويحاً وترفيهاً واستثماراً.

وقال: الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله- على ما هيأه لنا كمواطنين من سبل للارتقاء والنماء فنحمد الله على نعمة وطننا الآمن ونعمة من حبانا به كوالد وملك وقائد، والشكر لسيدي ولي العهد الملهم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، الذي وضع إستراتيجيات وعمل الخطط ووقف على تنفيذها بهمة الشباب بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية حتى أصبح وطننا محط أنظار العالم أجمع.

وأضاف بقوله: كما أخص بالشكر أخي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على دعوته الكريمة لي في موسم الرياض من خلال تكريمي وتخصيص ليلة من ليالي الموسم باسم / ليلة أسير الشوق/ مشيدا كمواطن سعودي بجهود هيئة الترفيه وجميع من فيها لتنفيذ وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة بإسعاد المواطنين بما يشتمل عليه موسم الرياض من فعاليات متنوعة ومن ضمنها / ليلة أسير الشوق/ التي سيشارك فيها إخوتي وزملائي الفنانون الكبار (محمد عبده وعبادي الجوهر وراشد الماجد وأصالة نصري وعبدالمجيد عبدالله ) الذين أشكرهم جميعاً لمشاركتهم في هذه الليلة لإسعاد الجميع.

وثمن الأمير جهود كل من الشركة العالمية وروتانا لما يبذلونه كشركات وطنية من جهود لإبراز برامج موسم الرياض كأحد منجزات وطننا الغالي. وعبر عن تطلعه إلى رؤية محبيه في ليلة (أسير الشوق).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نواف بن فيصل": سعيد بالدعوة للمشاركة في موسم الرياض في "ليلة أسير الشوق"
سبق

عبر الأمير الشاعر نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، عن سعادته البالغة بالدعوة الكريمة بالمشاركة في موسم الرياض الذي هيأته قيادتنا الرشيدة حفظها الله للوطن وللمواطنين والمقيمين ولكافة الأصدقاء من دول العالم للإتيان بكل ما هو مبهج ترويحاً وترفيهاً واستثماراً.

وقال: الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله- على ما هيأه لنا كمواطنين من سبل للارتقاء والنماء فنحمد الله على نعمة وطننا الآمن ونعمة من حبانا به كوالد وملك وقائد، والشكر لسيدي ولي العهد الملهم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، الذي وضع إستراتيجيات وعمل الخطط ووقف على تنفيذها بهمة الشباب بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية حتى أصبح وطننا محط أنظار العالم أجمع.

وأضاف بقوله: كما أخص بالشكر أخي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على دعوته الكريمة لي في موسم الرياض من خلال تكريمي وتخصيص ليلة من ليالي الموسم باسم / ليلة أسير الشوق/ مشيدا كمواطن سعودي بجهود هيئة الترفيه وجميع من فيها لتنفيذ وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة بإسعاد المواطنين بما يشتمل عليه موسم الرياض من فعاليات متنوعة ومن ضمنها / ليلة أسير الشوق/ التي سيشارك فيها إخوتي وزملائي الفنانون الكبار (محمد عبده وعبادي الجوهر وراشد الماجد وأصالة نصري وعبدالمجيد عبدالله ) الذين أشكرهم جميعاً لمشاركتهم في هذه الليلة لإسعاد الجميع.

وثمن الأمير جهود كل من الشركة العالمية وروتانا لما يبذلونه كشركات وطنية من جهود لإبراز برامج موسم الرياض كأحد منجزات وطننا الغالي. وعبر عن تطلعه إلى رؤية محبيه في ليلة (أسير الشوق).

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
10:36 PM

"نواف بن فيصل": سعيد بالدعوة للمشاركة في موسم الرياض في "ليلة أسير الشوق"

مشيداً بجهود هيئة الترفيه لتنفيذ وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة بإسعاد المواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبر الأمير الشاعر نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، عن سعادته البالغة بالدعوة الكريمة بالمشاركة في موسم الرياض الذي هيأته قيادتنا الرشيدة حفظها الله للوطن وللمواطنين والمقيمين ولكافة الأصدقاء من دول العالم للإتيان بكل ما هو مبهج ترويحاً وترفيهاً واستثماراً.

وقال: الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله- على ما هيأه لنا كمواطنين من سبل للارتقاء والنماء فنحمد الله على نعمة وطننا الآمن ونعمة من حبانا به كوالد وملك وقائد، والشكر لسيدي ولي العهد الملهم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، الذي وضع إستراتيجيات وعمل الخطط ووقف على تنفيذها بهمة الشباب بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية حتى أصبح وطننا محط أنظار العالم أجمع.

وأضاف بقوله: كما أخص بالشكر أخي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على دعوته الكريمة لي في موسم الرياض من خلال تكريمي وتخصيص ليلة من ليالي الموسم باسم / ليلة أسير الشوق/ مشيدا كمواطن سعودي بجهود هيئة الترفيه وجميع من فيها لتنفيذ وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة بإسعاد المواطنين بما يشتمل عليه موسم الرياض من فعاليات متنوعة ومن ضمنها / ليلة أسير الشوق/ التي سيشارك فيها إخوتي وزملائي الفنانون الكبار (محمد عبده وعبادي الجوهر وراشد الماجد وأصالة نصري وعبدالمجيد عبدالله ) الذين أشكرهم جميعاً لمشاركتهم في هذه الليلة لإسعاد الجميع.

وثمن الأمير جهود كل من الشركة العالمية وروتانا لما يبذلونه كشركات وطنية من جهود لإبراز برامج موسم الرياض كأحد منجزات وطننا الغالي. وعبر عن تطلعه إلى رؤية محبيه في ليلة (أسير الشوق).

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