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جرائم "الحوثي" بصنعاء.. تصفية شيخ قبلي وإحراق جثته بالأسيد

بهدف فرض حكمها بقوة السلاح وتجنيد أبناء القبائل

واصلت ميليشيات الحوثي جرائمها الوحشية بحق مشايخ قبائل شمال اليمن؛ وذلك بجريمة جديدة بشعة، طالت أحد أبرز زعماء قبائل حاشد.

ودأبت الميليشيات الحوثية على تصفية زعماء القبائل بهدف فرض حكمها بقوة السلاح، وتجنيد أبناء القبائل في حروبها التدميرية.

وداهمت مجاميع مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي أمس منزل "الشيخ محمد بن عسكر أبو شوارب" في شارع المطار في صنعاء قبل أن تغتاله وتحرق جثته بمادة الأسيد الكيماوية في أحدث جريمة وحشية تشير لاستمرار الاغتيالات الممنهجة لزعماء القبائل.

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جرائم "الحوثي" بصنعاء.. تصفية شيخ قبلي وإحراق جثته بالأسيد
سبق

واصلت ميليشيات الحوثي جرائمها الوحشية بحق مشايخ قبائل شمال اليمن؛ وذلك بجريمة جديدة بشعة، طالت أحد أبرز زعماء قبائل حاشد.

ودأبت الميليشيات الحوثية على تصفية زعماء القبائل بهدف فرض حكمها بقوة السلاح، وتجنيد أبناء القبائل في حروبها التدميرية.

وداهمت مجاميع مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي أمس منزل "الشيخ محمد بن عسكر أبو شوارب" في شارع المطار في صنعاء قبل أن تغتاله وتحرق جثته بمادة الأسيد الكيماوية في أحدث جريمة وحشية تشير لاستمرار الاغتيالات الممنهجة لزعماء القبائل.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
10:40 PM

جرائم "الحوثي" بصنعاء.. تصفية شيخ قبلي وإحراق جثته بالأسيد

بهدف فرض حكمها بقوة السلاح وتجنيد أبناء القبائل

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فهد كاملي - جازان
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واصلت ميليشيات الحوثي جرائمها الوحشية بحق مشايخ قبائل شمال اليمن؛ وذلك بجريمة جديدة بشعة، طالت أحد أبرز زعماء قبائل حاشد.

ودأبت الميليشيات الحوثية على تصفية زعماء القبائل بهدف فرض حكمها بقوة السلاح، وتجنيد أبناء القبائل في حروبها التدميرية.

وداهمت مجاميع مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي أمس منزل "الشيخ محمد بن عسكر أبو شوارب" في شارع المطار في صنعاء قبل أن تغتاله وتحرق جثته بمادة الأسيد الكيماوية في أحدث جريمة وحشية تشير لاستمرار الاغتيالات الممنهجة لزعماء القبائل.

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