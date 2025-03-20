"التليدي": كلمة المليك أكدت حرص القيادة على أمن الوطن واستقراره

حملت رسالة مطمئنة تؤكد توافر الخزن الاستراتيجي من الغذاء والدواء

أكد المحلل السياسي يحيى التليدي، أن المملكة من أكثر الدول حرصاً على حماية مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها من خطر وباء "كورونا"، مشيرًا إلى أن كلمة خادم الحرمين الشريفين اتسمت بالوضوح والشفافية، وحملت رسالة مطمئنة تؤكد توافر الخزن الاستراتيجي من الغذاء والدواء وغيرها.

وقال التليدي لـ"سبق“: كانت السعودية من أكثر الدول حرصاً على حماية مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها من خطر وباء "كورونا"، وقامت بقرارات شجاعة وتاريخية تظهر كيف يكون حرص الدول على شعوبها.

وأضاف أن المملكة اليوم تواجه أزمة وباء "كورونا" العالمية بحزم وعزم وثقة بالله أولاً، ثم بقدرة شعب المملكة على تجاوز هذه الأزمة، وهو ما ظهر بشكل واضح في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأبوية التي وجهها حفظه الله لأبنائه وبناته من المواطنين والمقيمين؛ حيث أكدت الاهتمام البالغ لقيادة المملكة بأمن الوطن واستقراره الاقتصادي والصحي في هذه المرحلة الطارئة، ودعت إلى شحذ الهمم والاستمرار في مواجهة تحديات هذه الأزمة العالمية بعزيمة وإيمان، ورسخت وحدة الوطن، وقيمة الوعي والمسؤولية لدى كل من يعيش على أرض الوطن.

وتابع: اتسمت كلمة خادم الحرمين الشريفين بالوضوح والشفافية، وحملت رسالة مطمئنة تؤكد توافر الخزن الاستراتيجي من الغذاء والدواء وغيرها الذي يمكن استخدامه في الأزمات عوضاً عن الإنتاج المحلي في كثير من الاحتياجات، مشيدًا بما أظهره أبناء هذا الوطن من قوة وثبات ومواجهة مشرفة لهذه المرحلة الصعبة، وتعاون تام مع الأجهزة المعنية الذي هو أحد أهم الروافد والمرتكزات لنجاح جهود الدولة التي تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها.