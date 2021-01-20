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"كفاءة" يوصي المواطنين والمقيمين بصيانة الأجهزة الكهربائية

كما أوصى المركز بتنظيف الفلاتر والرادياتير في أجهزة التكييف

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" المواطنين والمقيمين بعمل صيانة دورية للأجهزة الكهربائية بشكل عام، ولأجهزة التكييف بشكل خاص كونها أكثر الأجهزة الكهربائية المنزلية استهلاكًا للطاقة.

كما أوصى المركز بـ "تنظيف الفلاتر الداخلية والرادياتير الخارجي" في أجهزة التكييف، وذلك لأنه يُسهم في إطالة عمر المكيف وزيادة كفاءته وكما يُسهم في تحسين جودة الهواء.

وقال المركز: إن غسيل مواسير التبريد الخارجية في جهاز التكييف يساعد في إزالة الأتربة؛ ما يسمح بتبادل حراري أكثر فاعلية، ويقلل عمل الكمبروسر؛ ما يوفر في استهلاك الكهرباء، كما تُسهم صيانة الأجهزة الكهربائية من ثلاجات وغسالات ومجمدات في إطالة عمرها الافتراضي والمحافظة على معدلات استهلاك الطاقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"كفاءة" يوصي المواطنين والمقيمين بصيانة الأجهزة الكهربائية
سبق

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" المواطنين والمقيمين بعمل صيانة دورية للأجهزة الكهربائية بشكل عام، ولأجهزة التكييف بشكل خاص كونها أكثر الأجهزة الكهربائية المنزلية استهلاكًا للطاقة.

كما أوصى المركز بـ "تنظيف الفلاتر الداخلية والرادياتير الخارجي" في أجهزة التكييف، وذلك لأنه يُسهم في إطالة عمر المكيف وزيادة كفاءته وكما يُسهم في تحسين جودة الهواء.

وقال المركز: إن غسيل مواسير التبريد الخارجية في جهاز التكييف يساعد في إزالة الأتربة؛ ما يسمح بتبادل حراري أكثر فاعلية، ويقلل عمل الكمبروسر؛ ما يوفر في استهلاك الكهرباء، كما تُسهم صيانة الأجهزة الكهربائية من ثلاجات وغسالات ومجمدات في إطالة عمرها الافتراضي والمحافظة على معدلات استهلاك الطاقة.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
11:53 PM

"كفاءة" يوصي المواطنين والمقيمين بصيانة الأجهزة الكهربائية

كما أوصى المركز بتنظيف الفلاتر والرادياتير في أجهزة التكييف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" المواطنين والمقيمين بعمل صيانة دورية للأجهزة الكهربائية بشكل عام، ولأجهزة التكييف بشكل خاص كونها أكثر الأجهزة الكهربائية المنزلية استهلاكًا للطاقة.

كما أوصى المركز بـ "تنظيف الفلاتر الداخلية والرادياتير الخارجي" في أجهزة التكييف، وذلك لأنه يُسهم في إطالة عمر المكيف وزيادة كفاءته وكما يُسهم في تحسين جودة الهواء.

وقال المركز: إن غسيل مواسير التبريد الخارجية في جهاز التكييف يساعد في إزالة الأتربة؛ ما يسمح بتبادل حراري أكثر فاعلية، ويقلل عمل الكمبروسر؛ ما يوفر في استهلاك الكهرباء، كما تُسهم صيانة الأجهزة الكهربائية من ثلاجات وغسالات ومجمدات في إطالة عمرها الافتراضي والمحافظة على معدلات استهلاك الطاقة.

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