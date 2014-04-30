خادم الحرمين يصل جدة قادماً من الرياض و "الفيصل" يستقبله عند باب الطائرة

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعد ظهر اليوم إلى جدة قادماً من الرياض.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار الملك عبد العزيز الدولي، كان في استقباله - حفظه الله - عند باب الطائرة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين بصالة التشريفات بالمطار الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن محمد، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، والأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي العبدالله الفيصل، والأمير نواف بن سعود بن سعد، والأمير سعود بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعد بن محمد، والأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن خالد بن عبدالله والأمير خالد بن منصور بن جلوي، والأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، والأمير محمد بن عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالله بن فيصل، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز، و الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية، والأمير نواف بن سلطان بن عبدالعزيز ، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد، والأمير بندر بن تركي بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد، و الأمير بدر بن نواف بن سعود، والأمير سلمان بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن طلال بن بدر، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد، وأصحاب الفضيلة والمعالي وقادة القطاعات العسكرية بالمنطقة .

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

كما وصل في معيته - رعاه الله - رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد بن محمد العيسى، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.



حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.