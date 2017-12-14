المحافظون يحققون فوزاً ساحقاً في الانتخابات البريطانية .. وتفويض جديد لـ "جونسون"

"كوربين" يشعر بـ"خيبة أمل شديدة" ويؤكّد أنه لن يقود الحزب مستقبلاً

قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون؛ اليوم الجمعة، إن الحكومة حصلت على تفويض جديد وقوي من الناخبين لتنفيذ خطة "بريكست"، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف جونسون للصحفيين: "يبدو في هذه المرحلة وكأن حكومة المحافظين قد منحت تفويضاً جديداً قوياً لإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وليس فقط لإنجاز "بريكست" فحسب، ولكن أيضاً لتوحيد هذا البلد والمضي قدماً به".

وأحرز حزب المحافظين انتصاراً ساحقاً في الانتخابات بحصوله، بحسب استطلاع آراء المقترعين، على أغلبية مطلقة في مجلس العموم، وتمكّن جونسون من الاحتفاظ بمقعده النيابي عن دائرة أوكسبريدج في شرق لندن، وتعزيز رصيده الشعبي مقارنة بالانتخابات السابقة في 2017، في حين أعلن زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين؛ أنه يشعر بـ"خيبة أمل شديدة" نتيجة الانتخابات، مؤكداً أنه "لن يقود الحزب في الانتخابات المقبلة".

وقال كوربين؛ بعد أن فاز بمقعده الانتخابي في شمال لندن: إن "نتائج الانتخابات البرلمانية مخيبة للآمال.. لن أقود حزب العمال في الانتخابات المقبلة".

وأضاف كوربين؛ أن الانقسام داخل البلد بشأن "بريكست" من بين أسباب فشل حزب العمال في الانتخابات البرلمانية.