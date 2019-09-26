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مُحافظ الدواسر يشهد حفل إدارة التعليم باليوم الوطني الـ 89

شهد مُحافظ وادي الدواسر بالإنابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم، اليوم حفل إدارة تعليم المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، والذي أُقيم بالقصر الثقافي، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية ومنسوبي التعليم، وعدد من الطلاب.

واشتملت فقرات الحفل على أوبريت وطني وفقرات من الإلقاء وأوبريت لمجموعة من طالبات الروضة، وتكريم الجهات المتعاونة وتقليد الشارة الخشبية لعدد من القيادات الكشفية، وتسليم المحافظ بالإنابة درعاً تذكارية.

كما اشتمل على مجموعة من الأركان استمعوا خلالها إلى شرح من الطلاب عن كل ركن وما يتضمنه من محتويات ومن أهمها كتابة مشاعرهم عن تلك المناسبة الوطنية، والركن الكشفي الذي تضمن تأريخ العلم الوطني وتقاليده، والتعليم بين الماضي والحاضر، والمرسم الحر، والخيمة الشعبية.

وأعرب المُحافظ بالمناسبة عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة وتلك الاحتفالية التي أقامتها إدارة التعليم، حيث استشعر الجميع قصة توحيد هذه البلاد على يد جلالةِ الملكِ عبدِالعزيزِ بن عبدِالرحمن آل سعود -رحمه الله-، ورجاله المخلصين في بناءِ هذه الدولةِ المباركةِ على مبادئٍ ثابتةٍ وراسخةٍ، حتى أصبحنا اليوم نعيش في أمن وأمان، ووحدة وتلاحم بين القيادة والشعب.

وألقى مُدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العُمري كلمة رفع فيها باسمه وباسم جميع منسوبي الإدارة أسمى آيات التهاني لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بنِ عبدِالعزيزِ آلِ سعود، ولصاحبِ السمو الملكي الأمير محمدِ بنِ سلمان بنِ عبدِ العزيز آل سعود وليِّ العهدِ، نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ، وزيرِ الدفاعِ ـ حفظهما الله - بمناسبةِ اليوم الوطني الـ 89.

وأشار " العمري" إلى أهمية شعار المناسبة "همة حتى القمة " الذي يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة التي يجب أن يستشعر أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات أهميتها من أجل أن يبقى وطننا في القمة وتحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله، فيما تناول الدعم الذي يجده التعليم بمختلف مستوياته من قيادتنا الرشيدة واهتمامها به وتسخير كافة الإمكانات والموارد والقدرات لضمان نواتج تتسق والمرحلة الجديدة التي تتوافق ورؤية المملكة 2030.

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مُحافظ الدواسر يشهد حفل إدارة التعليم باليوم الوطني الـ 89
سبق

شهد مُحافظ وادي الدواسر بالإنابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم، اليوم حفل إدارة تعليم المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، والذي أُقيم بالقصر الثقافي، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية ومنسوبي التعليم، وعدد من الطلاب.

واشتملت فقرات الحفل على أوبريت وطني وفقرات من الإلقاء وأوبريت لمجموعة من طالبات الروضة، وتكريم الجهات المتعاونة وتقليد الشارة الخشبية لعدد من القيادات الكشفية، وتسليم المحافظ بالإنابة درعاً تذكارية.

كما اشتمل على مجموعة من الأركان استمعوا خلالها إلى شرح من الطلاب عن كل ركن وما يتضمنه من محتويات ومن أهمها كتابة مشاعرهم عن تلك المناسبة الوطنية، والركن الكشفي الذي تضمن تأريخ العلم الوطني وتقاليده، والتعليم بين الماضي والحاضر، والمرسم الحر، والخيمة الشعبية.

وأعرب المُحافظ بالمناسبة عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة وتلك الاحتفالية التي أقامتها إدارة التعليم، حيث استشعر الجميع قصة توحيد هذه البلاد على يد جلالةِ الملكِ عبدِالعزيزِ بن عبدِالرحمن آل سعود -رحمه الله-، ورجاله المخلصين في بناءِ هذه الدولةِ المباركةِ على مبادئٍ ثابتةٍ وراسخةٍ، حتى أصبحنا اليوم نعيش في أمن وأمان، ووحدة وتلاحم بين القيادة والشعب.

وألقى مُدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العُمري كلمة رفع فيها باسمه وباسم جميع منسوبي الإدارة أسمى آيات التهاني لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بنِ عبدِالعزيزِ آلِ سعود، ولصاحبِ السمو الملكي الأمير محمدِ بنِ سلمان بنِ عبدِ العزيز آل سعود وليِّ العهدِ، نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ، وزيرِ الدفاعِ ـ حفظهما الله - بمناسبةِ اليوم الوطني الـ 89.

وأشار " العمري" إلى أهمية شعار المناسبة "همة حتى القمة " الذي يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة التي يجب أن يستشعر أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات أهميتها من أجل أن يبقى وطننا في القمة وتحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله، فيما تناول الدعم الذي يجده التعليم بمختلف مستوياته من قيادتنا الرشيدة واهتمامها به وتسخير كافة الإمكانات والموارد والقدرات لضمان نواتج تتسق والمرحلة الجديدة التي تتوافق ورؤية المملكة 2030.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
10:31 PM

مُحافظ الدواسر يشهد حفل إدارة التعليم باليوم الوطني الـ 89

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صحيفة سبق الإلكترونية - وادي الدواسر
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شهد مُحافظ وادي الدواسر بالإنابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم، اليوم حفل إدارة تعليم المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، والذي أُقيم بالقصر الثقافي، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية ومنسوبي التعليم، وعدد من الطلاب.

واشتملت فقرات الحفل على أوبريت وطني وفقرات من الإلقاء وأوبريت لمجموعة من طالبات الروضة، وتكريم الجهات المتعاونة وتقليد الشارة الخشبية لعدد من القيادات الكشفية، وتسليم المحافظ بالإنابة درعاً تذكارية.

كما اشتمل على مجموعة من الأركان استمعوا خلالها إلى شرح من الطلاب عن كل ركن وما يتضمنه من محتويات ومن أهمها كتابة مشاعرهم عن تلك المناسبة الوطنية، والركن الكشفي الذي تضمن تأريخ العلم الوطني وتقاليده، والتعليم بين الماضي والحاضر، والمرسم الحر، والخيمة الشعبية.

وأعرب المُحافظ بالمناسبة عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة وتلك الاحتفالية التي أقامتها إدارة التعليم، حيث استشعر الجميع قصة توحيد هذه البلاد على يد جلالةِ الملكِ عبدِالعزيزِ بن عبدِالرحمن آل سعود -رحمه الله-، ورجاله المخلصين في بناءِ هذه الدولةِ المباركةِ على مبادئٍ ثابتةٍ وراسخةٍ، حتى أصبحنا اليوم نعيش في أمن وأمان، ووحدة وتلاحم بين القيادة والشعب.

وألقى مُدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العُمري كلمة رفع فيها باسمه وباسم جميع منسوبي الإدارة أسمى آيات التهاني لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بنِ عبدِالعزيزِ آلِ سعود، ولصاحبِ السمو الملكي الأمير محمدِ بنِ سلمان بنِ عبدِ العزيز آل سعود وليِّ العهدِ، نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ، وزيرِ الدفاعِ ـ حفظهما الله - بمناسبةِ اليوم الوطني الـ 89.

وأشار " العمري" إلى أهمية شعار المناسبة "همة حتى القمة " الذي يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة التي يجب أن يستشعر أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات أهميتها من أجل أن يبقى وطننا في القمة وتحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله، فيما تناول الدعم الذي يجده التعليم بمختلف مستوياته من قيادتنا الرشيدة واهتمامها به وتسخير كافة الإمكانات والموارد والقدرات لضمان نواتج تتسق والمرحلة الجديدة التي تتوافق ورؤية المملكة 2030.

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