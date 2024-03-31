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"الزهراني": سوق السفر والسياحة بالمملكة ينتظر اندماجات كبرى

قال لـ"سبق": إن معرض الرياض "علامة فارقة"

أكد مدير نادي المسافر عبدالرزاق الزهراني، أن سوق السفر والسياحة بالمملكة ينتظر اندماجات كبرى بين العديد من الكيانات السياحية بسبب التغييرات الاقتصادية التي يشهدها العالم والمنطقة.

وقال "الزهراني" لـ"سبق": الوضع السياحي في السعودية ينطلق وفق متغيرات ثلاثة وهي: التكلفة، والزمن، والخدمة؛ فإذا توافرت هذه المعايير في أي وجهة سياحية داخلية كانت أم خارجية، سيكون لهذه الوجهة نصيب من أعداد السياح في هذا الصيف.

وأضاف: معرض الرياض الدولي للسفر أصبح علامة فارقة في فاعليات السياحة بالمملكة لوجود الوجهات المختلفة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وآسيا، وأستراليا، وأوروبا.

وأشار إلى التقاء شركات السفر والسياحة الرائدة واللاعبين الرئيسين في قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية والمنطقة مع ممثلي هيئات الترويج السياحي، والضيافة وشركات الطيران.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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"الزهراني": سوق السفر والسياحة بالمملكة ينتظر اندماجات كبرى
سبق

أكد مدير نادي المسافر عبدالرزاق الزهراني، أن سوق السفر والسياحة بالمملكة ينتظر اندماجات كبرى بين العديد من الكيانات السياحية بسبب التغييرات الاقتصادية التي يشهدها العالم والمنطقة.

وقال "الزهراني" لـ"سبق": الوضع السياحي في السعودية ينطلق وفق متغيرات ثلاثة وهي: التكلفة، والزمن، والخدمة؛ فإذا توافرت هذه المعايير في أي وجهة سياحية داخلية كانت أم خارجية، سيكون لهذه الوجهة نصيب من أعداد السياح في هذا الصيف.

وأضاف: معرض الرياض الدولي للسفر أصبح علامة فارقة في فاعليات السياحة بالمملكة لوجود الوجهات المختلفة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وآسيا، وأستراليا، وأوروبا.

وأشار إلى التقاء شركات السفر والسياحة الرائدة واللاعبين الرئيسين في قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية والمنطقة مع ممثلي هيئات الترويج السياحي، والضيافة وشركات الطيران.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
05:50 PM

"الزهراني": سوق السفر والسياحة بالمملكة ينتظر اندماجات كبرى

قال لـ"سبق": إن معرض الرياض "علامة فارقة"

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خالد خليل - الرياض
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أكد مدير نادي المسافر عبدالرزاق الزهراني، أن سوق السفر والسياحة بالمملكة ينتظر اندماجات كبرى بين العديد من الكيانات السياحية بسبب التغييرات الاقتصادية التي يشهدها العالم والمنطقة.

وقال "الزهراني" لـ"سبق": الوضع السياحي في السعودية ينطلق وفق متغيرات ثلاثة وهي: التكلفة، والزمن، والخدمة؛ فإذا توافرت هذه المعايير في أي وجهة سياحية داخلية كانت أم خارجية، سيكون لهذه الوجهة نصيب من أعداد السياح في هذا الصيف.

وأضاف: معرض الرياض الدولي للسفر أصبح علامة فارقة في فاعليات السياحة بالمملكة لوجود الوجهات المختلفة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وآسيا، وأستراليا، وأوروبا.

وأشار إلى التقاء شركات السفر والسياحة الرائدة واللاعبين الرئيسين في قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية والمنطقة مع ممثلي هيئات الترويج السياحي، والضيافة وشركات الطيران.

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