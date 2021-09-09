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مواطن سعودي يفوز بجائزة قيمتها "مليون دولار"

في المسابقة التي أجرتها أسواق دبي الحرة

فاز مواطن سعودي (45 عامًا) بجائزة قيمتها مليون دولار أمريكي (3 ملايين و750 ألف ريال سعودي)، في المسابقة التي أجرتها أسواق دبي الحرة بالإمارات.

وذكرت أسواق دبي الحرة في بيان صحفي، أن المواطن السعودي -ويدعى طارق- من المقيمين في البحرين، سَبَق له أن شارك عدة مرات في مسابقات دبي منذ عام 2002، وحالفه الحظ مؤخرًا بالفوز بمبلغ كبير قدره مليون دولار.

ويُعد الفائز السعودي عاشرَ مواطن سعودي يفوز بجائزة المليون دولار منذ إطلاقها في عام 1999.

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مواطن سعودي يفوز بجائزة قيمتها "مليون دولار"
سبق

فاز مواطن سعودي (45 عامًا) بجائزة قيمتها مليون دولار أمريكي (3 ملايين و750 ألف ريال سعودي)، في المسابقة التي أجرتها أسواق دبي الحرة بالإمارات.

وذكرت أسواق دبي الحرة في بيان صحفي، أن المواطن السعودي -ويدعى طارق- من المقيمين في البحرين، سَبَق له أن شارك عدة مرات في مسابقات دبي منذ عام 2002، وحالفه الحظ مؤخرًا بالفوز بمبلغ كبير قدره مليون دولار.

ويُعد الفائز السعودي عاشرَ مواطن سعودي يفوز بجائزة المليون دولار منذ إطلاقها في عام 1999.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
08:45 AM

مواطن سعودي يفوز بجائزة قيمتها "مليون دولار"

في المسابقة التي أجرتها أسواق دبي الحرة

A A A
خالد علي - الرياض
4
6,212

فاز مواطن سعودي (45 عامًا) بجائزة قيمتها مليون دولار أمريكي (3 ملايين و750 ألف ريال سعودي)، في المسابقة التي أجرتها أسواق دبي الحرة بالإمارات.

وذكرت أسواق دبي الحرة في بيان صحفي، أن المواطن السعودي -ويدعى طارق- من المقيمين في البحرين، سَبَق له أن شارك عدة مرات في مسابقات دبي منذ عام 2002، وحالفه الحظ مؤخرًا بالفوز بمبلغ كبير قدره مليون دولار.

ويُعد الفائز السعودي عاشرَ مواطن سعودي يفوز بجائزة المليون دولار منذ إطلاقها في عام 1999.

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